劉德音：在台積30年是非凡旅程 魏哲家應會續任總裁

台積電法人說明會18日下午在台北君悅酒店舉行，董事長劉德音（右）親自對外說明台積電海內外布局最新進度。左為台積電總裁魏哲家。中央社

台積電 董事長劉德音將於6月股東會 後退休 ，他今天表示，過去30年在台積電是一趟非凡的旅程。外資分析師發言感謝劉德音過去領導貢獻，不只為台積電，同時也為台灣，並祝福他退休後能開啟新篇章。總裁魏哲家則是比讚肯定。

另外，劉德音也提到，魏哲家應會繼續總裁職務，並由經驗豐富的團隊給予支持。

睽違近4年，台積電今天召開實體法人說明會，劉德音親自出席，這也是他預告退休後的首場公開活動，吸引許多法人及媒體出席。劉德音在進入會場及會後離開時，被媒體團團圍住，他都不發一語。

不過先前劉德音退休原因引起諸多揣測，有一說是與美國廠有關，外界並臆測美國廠計畫可能生變。劉德音今天特地親自說明台積電海外布局進展，包括日本、美國及德國廠皆依計畫進展，破除外界謠言。

劉德音並發表退休感言，他說，過去30年，非常幸運能夠在台積電工作，並為公司做出貢獻。他30年前任職於台積電時，擔任晶圓廠建廠4人小組的組長。很榮幸能在傳奇創辦人張忠謀退休後，在過去6年裡擔任台積電董事長。

劉德音表示，擔任董事長期間，台積電重申承諾，作為全球邏輯積體電路產業中，長期且值得信賴的技術及產能提供者，同時堅持「誠信正直、承諾、創新和客戶信任」的企業核心價值。

他說，台積電的成功取決於以最有效率和最具成本效益的方式，大規模提供業界最領先的製程技術，使所有創新者能夠成功地向世界提供最好的產品。台積電一直致力於強化技術領先和競爭力、全球製造足跡、數位卓越、永續和公司治理的專注，為客戶和股東將價值最大化。

劉德音表示，過去30年在台積電是一趟非凡的旅程，感謝台積電團隊和所有員工的勤奮、奉獻和事在人為的精神，為公司打造今日的成就。

劉德音說，魏哲家如果獲選為台積電董事長，應會繼續目前的總裁職務，並由經驗深厚且豐富的資深經營團隊給予支持，經營團隊許多成員已經在台積電工作相當多年。

劉德音表示，期待退休後與家人共度更多時光，開啟人生新篇章。他並對於台積電的策略、領導地位和執行力充滿信心，並堅信台積電未來將持續締造優異表現。

外資分析師特地發言感謝劉德音的領導貢獻，過去30年，他不只為台積電，同時也為了台灣；並祝福劉德音退休後，開啟新篇章。坐在劉德音身旁的魏哲家於分析師發言時比出大拇指肯定，並在發言後鼓掌。