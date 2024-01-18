台灣格陵蘭望遠鏡助攻 證實M87黑洞持續存在

國際團隊「事件視界望遠鏡」於2017年拍攝人類史上第一張M87星系超大質量黑洞影像，由台灣主導的格陵蘭望遠鏡加入後，2018年再拍出第二張的黑洞影像，證實黑洞確實持續存在，且符合廣義相對論的預測。圖/中研院提供

「事件視界望遠鏡」今天公開M87黑洞最新影像，這是由台灣主導的「格陵蘭 望遠鏡」加入後再次進行觀測的成果，不僅驗證黑洞持續存在，其直徑不變也符合廣義相對論理論。

EHT團隊（Event Horizon Telescope, 事件視界望遠鏡）於2017年拍攝到M87星系超大質量黑洞，並於2019年發表人類史上首張黑洞影像。

中研院天文所今天發布新聞稿指出，由台灣主導的「格陵蘭望遠鏡」計畫（GLT）加入EHT後，EHT對黑洞再次進行觀測，研究成果已於今天發表在國際期刊「天文與天文物理」。

中研院天文所博士周美吟接受媒體聯訪指出，任何科學重大發現必須要能被重新驗證，這次的觀測成果驗證了黑洞持續存在，透過2017年及2018年的比較影像可以發現黑洞光環大小相同，這也確認了愛因斯坦廣義相對論對黑洞的預測，而格陵蘭望遠鏡的加入更提升了影像品質。

不過，透過影像比較也可發現，雖然黑洞暗影大小沒有改變，但黑洞的光環最亮處有偏移30度，周美吟說，這代表黑洞周圍的物質有變化，這可能與黑洞噴流有關，後續可持續朝這方向觀測研究。

周美吟說，EHT在2017年、2018年、2021年、2022年以及今年4月都會針對M87黑洞進行觀測，希望可以透過長期觀測看出黑洞周圍長期變化，未來能製作出一部黑洞電影。

格陵蘭望遠鏡是一個由台灣主導的國際合作計畫，於2010年正式啟動，並於2018年建造完成5個月後加入EHT計畫，中研院天文所研究員暨GLT計畫主持人松下聰樹指出，格陵蘭望遠鏡位於北緯76度的北極圈內，為世界最北端的電波望遠鏡，顯著提升了EHT陣列的影像保真度。