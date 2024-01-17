為總統敗選致歉 朱立倫：我會堅定奮戰到任期結束

國民黨主席朱立倫今下午主持中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

國民黨 主席朱立倫今天主持敗選後首次中常會，他為總統大選落敗感到抱歉，會深切反省，絕不逃避責任；所有的責難，他會一肩扛下，會繼續忍辱負重改革，培育更多的人才，會堅定的奮戰到任期結束。

深藍團體藍天行動聯盟中午齊聚國民黨中央黨部前，手舉布條抗議朱立倫未負起敗選責任，請辭下台。

朱立倫表示，感謝各地支持國民黨的同志 ，這一次的辛苦，他非常感動感激，對於沒有支持的朋友，國民黨會自我鞭策反省，希望透過不斷努力，能重新找回更多朋友，讓他們做得更好，改革更多，同心協力繼續努力向前。

朱立倫說，改革已漸曙光，團結已經凝聚，所有同志莫休灰了志氣，莫散了團體，革命尚未成功，同志仍須努力。這次擔任黨主席期間，是他從政20幾年來最艱難最辛苦的任務，絕對沒有任何的光鮮亮麗，沒有吃香喝辣，每天都是耗損，負債，承擔，付出。

朱立倫表示，他可以一走了之，毫無眷戀，但是更大的聲音要求他要堅定留下來，扛下來，不可以一走了之，親痛仇快。這段期間跟大家所有的志同道合的夥伴，一同努力贏回地方選舉；這次大選，重新贏回國會最大黨，可是總統大選沒辦法達成任務，他感到很抱歉，必須要深切反省，絕對不逃避責任。

朱立倫說，眼前2月1日就有新國會的重大挑戰，國民黨必須全力以赴。面對選後民進黨的清算反撲，大家必須嚴陣以待，對於難得迎來的國民黨的團結，禁不起再一次的對立，國民黨必須必須要不斷的改革，不斷的大步邁前，年輕化的腳步，不但不能停，要走得更快。

朱立倫表示，所有的建言批評，他都會接受，所有的責難會一肩扛下，他會繼續忍辱負重改革，培育更多的人才，堅定奮戰到任期結束。任毀任謗，不是一個容易的決定，但是為了國民黨，為了中華民國，他一定要忍辱負重奮戰下去。

朱立倫說，周五開始，國民黨將在各縣市與新北市長侯友宜，以及所有立委參選者，到各縣市舉行感恩茶會，聽取基層意見，作為檢討反省改革的重要依據，彙整成為完整的檢討報告。下周一上午10時，黨部將舉辦立委當選人談話會，共同凝聚共識，團結應戰，面對未來挑戰。