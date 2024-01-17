賴清德宣布 選舉補助款三分之一捐公益

民進黨主席、總統當選人賴清德。記者曾原信／攝影

民進黨 主席賴清德 今天主持大選後第一次中常會，他宣布選舉補助款將分為三份。三分之一繳回中央黨部，三分之一捐給中央黨部做兩個用途，第一個用途會針對創黨及建黨黨員的生活照顧，第二部分使用用途，是給年輕的民進黨黨工，做為出國或國內進修使用的獎勵金、獎學金，這部分後續由黨部規劃，三分之一依照他的選舉慣例，捐助社會公益使用。依據換算，賴清德的選舉補助款約有1.6億元左右(約506萬美元)。

賴清德表示，感謝中央黨部秘書長許立明率領黨部同仁、地方黨部主委和同仁。在這場選舉當中戮力同心、全力投入，也克服種種困難，每一項選舉的事務都辦到最好，是這次勝選的關鍵之一。

賴清德說，感謝許立明，一年多前願意北上相助，擔任秘書長。在這個過程當中，中央黨部解決各種問題，這期間都是秘書長帶領大家，發揮領導統御的力量，克服種種險阻。秘書長現在完成階段性任務和工作，他很不捨的履行承諾，讓許立明暫時回歸山林，我們一方面感謝許立明，一方面祝福，讓許立明休息一下，但是國家需要許立明，隨時要準備再赴戰場，我們謝謝許立明。

賴清德表示，他要謝謝民進黨立法院黨團總召柯建銘所率領的立法委員，不管是有投入這場選舉或是不分區的立委，大家都發揮最大的戰力，協助全體候選人爭取最好的成績。

賴清德說，因為當選總統，他自即日起離開新潮流這個政治次級團體，民主政治就是政黨政治，政黨內次級團體雖有其功能，但是為了更客觀推動國政，團結黨內，領導黨，他自即日起離開新潮流。