台灣紙本唱票沿襲自日治 科技島選舉信任之道

台灣以科技島自豪，至今仍採取紙本投票、人工唱票的方式計票。圖為13日一位選民在投票。（歐新社）

台灣以科技島自豪，至今仍採取紙本投票 、人工唱票的方式計票。學者指出，這個傳統的選舉文化沿襲自日治時代，曾是舊國民黨 時期標榜「自由中國」的宣傳，維持至今主要是為確保對選舉的信任度。

儘管紙本投開票並非台灣特有，許多外國觀選者仍認為，台灣的唱票文化相當有趣。台灣的投開票所沒有使用任何電子產品，從確認選民身分、領選票、在選票蓋上戳印、將選票投入票匭、封票匭、唱票和計票，皆倚賴人工親力親為，完全不科技化。

台灣自1987年解嚴後邁入民主化，但台灣人的投票經驗始自日治時期的1935年。台灣大學歷史系陳翠蓮教授說，台灣當年首次舉行地方選舉，但必須繳稅達一定額度以上才有投票權，具有投票權的台灣人只限於少數，甚至少於當時在台日人。

陳秀蓮指出，當時的投票方式是在選票上寫出支持對象的名字，從史料上來看，開票時就是一張一張選票唱票後，計算得票結果。

陳翠蓮說，國民黨政府撤退來台後，在美國壓力下，必須強化台灣人政治參與權利，自1950年開始舉辦縣市級普選，因當時文盲不少，投票時不再需要在選票上寫出支持對象的名字，而改用戳印，「但開票方式承襲日治時期做法，一張一張唱票」。

她說，這個唱票過程也成為當時國民黨政府用來對內對外標榜「自由中國」民主形象的宣傳。

陳秀蓮說，戒嚴時期選務、監票者都是黨務、公務人員，競爭者不被允許派人監票，作票情形很常見。有選務人員手上沾印泥，故意將對手得票塗汙成為廢票； 唱票唱成國民黨候選人得票；或開票突然停電，將大量事先蓋給國民黨候選人的選票倒入票櫃等。

國史館自2020年5月20日開展的「臺灣歷史上的選舉」也提及一黨專政下的選舉舞弊事件。展覽介紹，在台灣民主史上具象徵意義的1977年中壢事件，是台灣民眾第一次自發性上街頭抗議選舉舞弊，開啟爾後「街頭運動」的序幕。

東吳大學政治系教授黃秀端表示，台灣仍維持這個投票方式，說到底還是「信任問題」。

黃秀端表示，開票過程有每個政黨和候選人指派的監票人員，現在也有人拍照錄影，一張一張亮票，相當公開透明，就是為了贏得大家信任。

她說，台灣絕對有電子投票的技術，但是「投票機器點進去投給誰、出來會不會是同樣的人，怎麼知道軟體有沒有問題，（選民）完全看不到。台灣人民真的能相信嗎？」

黃秀端指出，中選會曾多次委託學者調查，發現民眾對紙本以外的投票方式「沒有信任」，可能因為政黨間互相猜忌，也有人擔心對岸做手腳。

「一旦網路和機器被駭、選舉被駭就完了，政府信任機制就沒了」。

黃秀端指出，現在針對選務工作的假訊息也非常多，例如：選票會讓墨水消失、開票所計票後送至地方選務中心驗證的過程會被竄改等。如果如此透明和嚴謹的過程都可以受到假訊息影響，那看不到選票的投票方式，假訊息更有可能達到煽動效果。

「選務一定要得到信任，要不然選舉怎麼辦的下去？那麼多假新聞還撐得下去，就是還有信任機制，就是因為還看得到選票」。