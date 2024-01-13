北京台灣人齊聚餐廳看大選開票 感染中國人

台灣大選13日傍晚開票。在北京，部分沒法返台、卻仍關心選情的台灣青年選擇在餐廳相聚，邊吃晚餐邊心情起伏地看開票，連帶讓店內其他中國客人一同感受到台灣選舉開票的緊張氣氛。圖為北京一家餐廳內同桌看開票的兩岸民眾。(中央社)

台灣大選傍晚開票。在北京，部分沒法返台、卻仍關心選情的台灣青年選擇在餐廳相聚，邊吃晚餐邊心情起伏地看開票，連帶讓店內其他中國客人一同感受到台灣選舉 開票的緊張氣氛。

在北京有「文青一條街」之稱的五道營胡同裡，一些旅居北京的台籍青年，下午4時過後紛紛前往胡同裡的一家標榜兩岸元素的音樂餐廳，一邊吃著下酒的小食，一邊滑起自己的手機及平板電腦，關心起大選開票情況。

不久，當店家打開牆上平常看球賽的大電視，即時顯示台灣電視台轉播的開票時，來自兩岸的客人不由自主地抬起頭來，一同看著快速跳動的3組正副總統候選人得票數字。大家不約而同地驚呼，這3組候選人的得票數字「怎麼咬得這麼緊」、「怎麼是等差級數」、「他的票怎麼這麼多」、「第1、2名差得有點多」等。

這樣的緊張及熱烈氣氛，也感染到店內的其他中國客人。這些中國籍客人有的是跟著台籍友人一起前往，有的則是碰巧前往，同在一個空間裡感受民主政治下的熱鬧及緊張氣氛。他們紛紛問起3組候選人的政治主張及政見，以及3黨部分立委候選人的奇聞軼事。

就讀北京清華大學碩士班的台青陳昱宏表示，由於自己今天需要考試而無法返台投票 ，因此選在考完試到餐廳來看開票，關心台灣未來4年可能的發展走向。

陳昱宏指出，自己其實對政治不太了解，希望未來4年的新政府能擴大兩岸交流，特別是與政治比較沒有牽連的文化交流，應該是比較容易有共識的領域。

也在店內觀看開票的中國青年鄭怡雯表示，台灣的選舉更像是「民間派對」，讓她覺得熱鬧新奇，造勢現場的燈牌更有如演唱會般。而不論台灣選舉結果如何，她都希望兩岸的交流能夠更頻繁，希望兩岸官方能為民眾創造更多的交流機會。