未來台灣國會3黨不過半 柯文哲：不會固定只跟誰合作

未來國會三黨不過半，台灣民眾黨總統候選人柯文哲向支持者致意後舉行記者會，他表示，未來民眾黨如果要扮演關鍵少數，就不會固定只跟誰合作，按照議題，講得有道理就支持。(記者歐陽良盈／攝影)

台灣2024大選結果揭曉，國會三黨不過半。民眾黨總統候選人柯文哲 今表示，未來民眾黨如果要扮演關鍵少數，就不會固定只跟誰合作，按照議題，講的有道理就支持。

選後政壇最關注的國會議長選舉，民眾黨是否支持國民黨 不分區候選人韓國瑜 是焦點，柯文哲對此表示，與韓國瑜私人交情是一回事，民眾黨所有事都是集體決策，未來幾天黨內會開會討論相關事宜。

被問到總統選舉得票數是否與預期有落差，以及外界質疑黃珊珊擔任競選總幹事沒達標，是否要負責？柯文哲表示，選舉是文宣和組織，民眾黨這次完全靠公民運動，組織上是完全弱勢，政治還是有世俗的一面，組織上輸掉藍綠很多，現階段只靠自媒體。

國會三黨不過半，未來會不會和藍綠合作或支持韓國瑜選國會議長？柯文哲表示，中央黨部還存在，很多事要討論，民眾黨在過去四年中，從來沒有甲級動員過，是奇蹟，他相信透過討論大家都可以找到共識。

柯文哲指出，未來民眾黨如果要扮演關鍵少數，就不會固定只跟誰合作，按照議題，講的有道理就支持，沒道理為什麼要支持？與韓國瑜私人交情是一回事，民眾黨所有事都是集體決策，未來幾天黨內會開會討論相關事宜。 民眾黨正副總統候選人柯文哲（右）、吳欣盈（左）宣布敗選，柯文哲強調此次選舉已創下許多奇蹟，他也向支持者表示「我不會放棄」。（記者葉信菉／攝影）