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台選舉／民進黨立委林靜儀宣布敗選：恭喜顏寬恒

記者趙容萱／台中即時報導
總統立委大選今天開票，台中市第二選區中二國民黨立委候選人顏寬恒（中）在晚間6時10分自行宣布當選，選舉結果以中選會為主。（記者趙容萱／攝影）
總統立委大選今天開票，台中市第二選區中二國民黨立委候選人顏寬恒（中）在晚間6時10分自行宣布當選，選舉結果以中選會為主。（記者趙容萱／攝影）

台灣立委選舉，台中市第二選區現任民進黨立委林靜儀今宣布敗選，林靜儀說，感謝鄉親，她在中二選區服務二年又三天爭取建設等地方服務，感謝鄉親給她服務的機會，恭喜對手國民黨立委候選人顏寬恒。民主選舉過程有競爭一定會帶來進步，她很高興讓地方有競爭、有進步，盼顏在選舉結束後，善待地方民眾、民代、意見領袖，很抱歉這次沒有翻轉中二選區，但土壤翻過了就不會回到過去，中二一定會越來越好。

總統立委大選今天開票，顏寬恒在晚間6時10分自行宣布當選，選舉結果以中選會為主。民進黨立委候選人林靜儀在稍後宣布敗選。

林靜儀指出，盼顏好好經營中二選區。中二選區是很棒選區，有山有海，有漁業、農業，有重要樞紐，航空站、鐵道，也有重要航空產業，這些產業都需要跳脫單純的地方服務眼光，必須要有更高眼光建設，提醒顏未來四年更積極結合地方能量，跟地方與中央政府，加速中二更好的建設。她的團隊在這二年提出政績、政見，盼顏能參考，繼續優化，只要對地方好，她都非常感謝。

林靜儀也對顏寬恒喊話，選舉結束後，盼能對地方民眾、民代、意見領袖一視同仁，無論是誰的支持者，盼都能與之協助、合作，讓中二有更好的發展；二年多以來，是她努力不夠，她會深刻檢討，她期待未來中二有更多年輕人參政，這也為何她的團隊年輕人多，謝謝團隊及志工付工，抱歉前立委陳柏惟打下基礎，她這次沒能守得住，盼未來年輕人能繼續在中二服務，期待改變可以持續下去。

林靜儀認為，今天選舉結果可以清楚看出，她站在民進黨從政工作者立場，從前年選舉、今年選舉，面對民進黨基本盤之外，很多握不到手的人，影響台灣未來的走向，這些握不到手的人跟我們有一下資訊傳達問題，這幾年社群媒體發展非常快，選民會厭倦不是壞事，只是在這過程是否能堅持理想又兼顧吸引選民持續對話，努力讓選民知道，這是從政者檢討的部分。

台中市第二選區民進黨立委林靜儀在今晚宣布敗選。（圖／林靜儀提供）
台中市第二選區民進黨立委林靜儀在今晚宣布敗選。（圖／林靜儀提供）

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