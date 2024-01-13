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柯文哲得票墊底 黃珊珊向支持者喊話：沒到最後關頭、奮戰到底

柯文哲得票墊底 黃珊珊向支持者喊話：沒到最後關頭、奮戰到底

記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨凱道舉行選前之夜，為正副總統候選人柯文哲（右）、吳欣盈（左）做最後選情衝刺。(記者葉信菉／攝影)
民眾黨凱道舉行選前之夜，為正副總統候選人柯文哲（右）、吳欣盈（左）做最後選情衝刺。(記者葉信菉／攝影)

今天是總統副總統投開票日，台灣民眾黨總統候選人柯文哲、副總統吳欣盈競選總部前下午四點就開始湧入支持者，但隨開票結果選票拉鋸，氣氛愈來愈沈重，柯文哲競選總幹事黃珊珊晚間五點多上台致詞，說知道大家心情都很沈重，但還沒有到最後關頭，會繼續奮戰到底。

黃珊珊表示，這次選戰對只有四歲的台灣政黨來說，真的很艱辛，選總統是柯文哲四年前就許下的心願，柯沒有從台北市長落跑，把台北市長做好做滿，卸任後才開始走向全國。

黃珊珊說，如果柯文哲是一個「吃碗內看碗外」的人，早就可以在台北市長任內亂跑，但他沒有，擔任台北市長時幾乎一到五每天都在台北、事必躬親，市民不見得看得到，但只要到過台北的人，都一定感受到台北的進步。

黃珊珊表示，台灣民眾黨是台灣一個新生的力量，台灣民眾黨和柯文哲一樣都很簡單，對的事要做、認真做，不對的事不要做，她最感動的是大家捐錢還要排隊，柯文哲、台灣民眾黨從開始到現在，一個人到現在的團隊、數千名志工。

黃珊珊說，所有的事情都只是開始，每個開始都是困難的，但很高興支持柯的力量已經燃燒成台灣公民運動的一把火，讓大家相信有政治人物可以靠著價值和信念被人民認同和支持。

黃珊珊說，也許很多人還是無法置信，沒有花大錢怎麼選舉，這是台灣最新的價值和選舉方式，絕對讓台灣有三分之一以上的人心站在民眾黨這邊，台灣已經成為三強鼎立的力量，這股力量將左右台灣藍綠版圖，讓藍和綠都要知道反省，並樹立用愛和溫暖改變台灣選舉文化，讓選舉不再只有撕裂和對立。

柯文哲競選總幹事黃珊珊晚間五點多上台致詞打氣。(取材自自民眾之聲youtube)
柯文哲競選總幹事黃珊珊晚間五點多上台致詞打氣。(取材自自民眾之聲youtube)
民眾黨總統候選人柯文哲在競選總部舉行晚會，柯文哲得票數目前位居第三，支持者面色凝...
民眾黨總統候選人柯文哲在競選總部舉行晚會，柯文哲得票數目前位居第三，支持者面色凝重。(記者葉信菉／攝影)

台灣大選開票

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