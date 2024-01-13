台選舉／立委得票率僅23.31％ 于美人自行宣布敗選

于美人受訪時充滿信心。（記者李政龍／攝影）

2024立委選舉投票 結果陸續分曉，截至台北時間18時7分，無黨籍台北市第五選區（萬華、北中正）立委候選人于美人得票率為23.21%、獲6018選票，于美人自行宣布敗選。

于美人表示，中午在萬華老店買完鋼彈模型回家之後，坐著坐著就睡著了，助理要幫忙印勝選和敗選聲明，其實勝敗都是同一張，就是一張非常樸素的心得報告。任何一個行業，如果都像選舉，投注了這麼多努力還有這麼多資源，跟這麼多人的情感，應該是越來越好，但台灣的選舉卻越來越淺薄，越來越無奈？沒有人習慣聽真實的話。

于美人說，實話就是政治人物說真話就選不上，會選舉和會做個好立委是兩件事。實話就是政黨依賴鐵票，殊不知就是鐵票讓政黨生鏽。今年6月拜訪完57個里長後，經歷了一段困惑期，因為中正萬華的困難和處境是多年累積，藍藍綠綠20年都沒有人要認真解決，很多居民對未來沒有盼望，會不會也被認為又是一個來騙票的？

于美人表示，後來找到一個位置，就是要用慎重其事的態度來告訴大家「我是認真的！」，面對問題的重點是先知道此地的困境在那裡，只有面對困境、承認困境，才能找到解方。不掩蓋問題，才是正直。

于美人說，過去9個月堅持獨立參選，並非特別勇敢，只是不想放棄找到鬆動藍綠高牆的方法，與粉粹仇恨政治的可能。只想守護我心中的民主，拒絕讓政黨用民主選舉的方式沒收台灣的民主。她發願來選當然想贏，想成為立法院第二個高金委員，想成為讓中正萬華選民感到驕傲的立法委員。

于美人說，有些事就是贏與輸，有些事情就是對與錯，有些事情是要做或是不要做而已，不會因為勝負而改變信念、不會考 慮未來要不要加入任何政黨、不會改變始終相信的事情。用有限的資源做我力所能及的事，希望中正、萬華的美好價值被保留。

于美人希望看到3年後就有一個像樣的都市規劃，不只地上還包括地下的基礎設施、老人能有舒適的電梯可以下樓、所有的美食好味道可以被保留，如果後繼無人，也應該用無形文化資產保存起來、萬華從龍山寺到大同區的霞海城隍廟可以形成一條大型文化廊道；三年後的青年公園變成全國知名的公園，希望這次的選舉最後的贏家是中正、萬華的選民。