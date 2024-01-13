坦言「兩岸統一沒有時間表」 宋楚瑜提1必要元素：往一個方向走

親民黨主席宋楚瑜向港媒表示，統一是目標，沒有時間表，但必須要有里程碑。（本報資料照片）

親民黨主席宋楚瑜日前接受港媒鳳凰衛視專訪，對兩岸關係提出看法，他認為，統一是目標，「但統一沒有時間表」，不過必須要有「里程碑」，就是往一個方向在走。

鳳凰衛視近日刊出2023年12月25日對宋楚瑜專訪，他指出，「兩岸同屬一中，這是我們的基本原則」，他還提到，兩岸是制度之爭，不是民族之爭，更不是國與國之爭。

宋楚瑜提到第二個主張是反對台獨，因為根本搞不成，「從歷史、感情、現實上都搞不成」；第三，兩岸要進行和平而務實的理性對話，好好把很多事情一起解決，把一些誤解、彼此的差異拉長時間。

他強調，統一是目標，但統一沒有時間表，「但必須要有什麼？里程碑。里程碑是怎麼樣？就是往一個方向在走」，「天氣好的時候開快一點，有些狀況時稍微穩健一點」。

他並指出，現在美國有槍枝、毒品 、族群對立等問題，不要太過於迷信，認為別人會幫我們打仗，要「自求多福」。他認為，這並不是仇美、恨美，兩岸要好好的，大家彼此之間多溝通。

宋楚瑜此次專訪相關論述，13日在中國大陸社交平台微博 衝上要聞榜熱搜，許多大陸網友認為他講得不錯，但也有網友認為，「統一要有時間表」。