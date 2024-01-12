我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普告紐約時報遭駁回 法官命令全額償還訴訟費用

波音「艙門脫落」又有新影片 乘客險被吸出機外

台灣大選／賴清德返鄉完成投票 吸引中外媒體採訪

記者劉學聖／即時報導
今天是2024大選投票日，民進黨總統候選人賴清德（中）一早9點左右現身戶籍地台南市前往安平國中進行投票，神情十分輕鬆。（記者劉學聖／攝影）
今天是2024大選投票日，民進黨總統候選人賴清德（中）一早9點左右現身戶籍地台南市前往安平國中進行投票，神情十分輕鬆。（記者劉學聖／攝影）

今天是第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉的投票日，民進黨總統候選人賴清德上午回到本命區台南戶籍地投票，賴清德一早先向媒體大眾打招呼，表示今日天氣風和日麗，是投票的好天氣，鼓勵父老鄉親踴躍投票，展現台灣民主活力，而賴清德投票也吸引中外大批媒體前來採訪，關注台灣選舉結果將如何影響兩岸關係與國際情勢。

賴清德一早前往安平國小投票所，身穿黑色西裝搭配白襯衫、紫色領帶，神采奕奕臉上不時掛笑容，陪同的還有台南市長黃偉哲與陳亭妃、林俊憲等人。賴清德投完票後也接受媒體訪問，表示自己昨晚睡得很好，接下來還要馬上趕回台北開會，賴清德也喊話大眾，「今日天氣風和日麗，是投票的好天氣」呼籲大家出門投下手中寶貴一票，賴清德更表示，每一次投票機會他都很珍惜，是台灣得來不易的民主，希望大家也能夠珍惜民主，踴躍投票。

本屆總統選舉受到國際主流媒體非常關注，包括美國、法國、澳洲重要媒體幾乎全數抵台，紐約時報、法新社、路透社也派出多位記者或編輯主管來台支援，主要是台灣的半導體產業優勢與兩岸關係對全球的影響，台灣逐漸受到國際矚目，這次賴清德返鄉投票，更是吸引十多家外媒專程南下採訪，加上本地媒體總共有5、60人幾乎擠爆現場，台南市選委會特別規劃安平國中大禮堂場地，方便媒體拍攝賴清德投票畫面。

今天是2024大選投票日，民進黨總統候選人賴清德一早9點左右現身戶籍地台南市前往...
今天是2024大選投票日，民進黨總統候選人賴清德一早9點左右現身戶籍地台南市前往安平國中進行投票，還特別轉身定格讓媒體拍攝投票畫面。（記者劉學聖／攝影）
今天是2024大選投票日，民進黨總統候選人賴清德一早9點左右現身戶籍地台南市前往...
今天是2024大選投票日，民進黨總統候選人賴清德一早9點左右現身戶籍地台南市前往安平國中進行投票，還特別轉身定格讓媒體拍攝投票畫面。（記者劉學聖／攝影）
今天是2024大選投票日，民進黨總統候選人賴清德（左二）一早9點左右現身戶籍地台...
今天是2024大選投票日，民進黨總統候選人賴清德（左二）一早9點左右現身戶籍地台南市前往安平國中進行投票，神情十分輕鬆。（記者劉學聖／攝影）
今天是2024大選投票日，民進黨總統候選人賴清德一早9點左右現身戶籍地台南市前往...
今天是2024大選投票日，民進黨總統候選人賴清德一早9點左右現身戶籍地台南市前往安平國中進行投票，現場吸引不少外籍媒體南下採訪。（記者劉學聖／攝影）

投票 賴清德 澳洲

上一則

藍選前之夜「漢燕禿同框」 侯友宜批綠：黑金貪腐進行式

延伸閱讀

賴清德提當選「8大承諾」… 黑金貪汙零容忍、繼續走民主和平路

賴清德提當選「8大承諾」… 黑金貪汙零容忍、繼續走民主和平路
台選舉13日投票 藍綠白選前之夜激情催票

台選舉13日投票 藍綠白選前之夜激情催票
賴清德選前之夜回防台南 妻子吳玫如首度現身站台

賴清德選前之夜回防台南 妻子吳玫如首度現身站台
賴清德：當總統用人唯才不分黨派 團結全國、壯大台灣

賴清德：當總統用人唯才不分黨派 團結全國、壯大台灣

熱門新聞

10日的聯合報、中國時報、自由時報都刊登署名蕭萬長的頭版全版廣告，底圖是用捺指印的方式呈現中華民國國旗。(記者楊德宜／攝影)

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

2024-01-09 19:15
示意圖。(路透)

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

2024-01-09 02:33
作品封面展現出主題與角色特質。（圖／天使映畫提供）

台灣總統大選 成人片也來蹭熱度 「藍白合」變鹹濕版

2024-01-09 02:21
吳欣盈大方回答所有問題。（薩泰爾提供）

吳欣盈現身「賀瓏夜夜秀」 選副手有自信 聽到這句話當場傻眼走人

2024-01-07 17:54
陳女藏放錄音筆在先生的公事包內竊聽，意外發現先生與診所護理師交往。示意圖。（取材自pexels／Loc Dang）

醫師娘「1方法」發現先生偷情 台法官認具證據能力判賠

2024-01-08 20:53
華爾街日報報導，台灣總統大選受到中美兩國政府密切關注，有可能改變這兩大國關係的未來發展。（歐新社）

華爾街日報：台灣大選變數之大 牽動全球神經

2024-01-12 10:22

超人氣

更多 >
牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西

牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西
洛杉磯直飛中國增 每周20班 機票跟著降

洛杉磯直飛中國增 每周20班 機票跟著降
陸軍德州女雇員盜上億公款 買31棟房、70多輛豪車

陸軍德州女雇員盜上億公款 買31棟房、70多輛豪車
Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光
市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市