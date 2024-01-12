台灣大選／賴清德返鄉完成投票 吸引中外媒體採訪

今天是2024大選投票日，民進黨總統候選人賴清德（中）一早9點左右現身戶籍地台南市前往安平國中進行投票，神情十分輕鬆。（記者劉學聖／攝影）

今天是第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉的投票 日，民進黨總統候選人賴清德 上午回到本命區台南戶籍地投票，賴清德一早先向媒體大眾打招呼，表示今日天氣風和日麗，是投票的好天氣，鼓勵父老鄉親踴躍投票，展現台灣民主活力，而賴清德投票也吸引中外大批媒體前來採訪，關注台灣選舉結果將如何影響兩岸關係與國際情勢。

賴清德一早前往安平國小投票所，身穿黑色西裝搭配白襯衫、紫色領帶，神采奕奕臉上不時掛笑容，陪同的還有台南市長黃偉哲與陳亭妃、林俊憲等人。賴清德投完票後也接受媒體訪問，表示自己昨晚睡得很好，接下來還要馬上趕回台北開會，賴清德也喊話大眾，「今日天氣風和日麗，是投票的好天氣」呼籲大家出門投下手中寶貴一票，賴清德更表示，每一次投票機會他都很珍惜，是台灣得來不易的民主，希望大家也能夠珍惜民主，踴躍投票。