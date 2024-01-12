台灣大選／賴清德返鄉完成投票 吸引中外媒體採訪
今天是第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉的投票日，民進黨總統候選人賴清德上午回到本命區台南戶籍地投票，賴清德一早先向媒體大眾打招呼，表示今日天氣風和日麗，是投票的好天氣，鼓勵父老鄉親踴躍投票，展現台灣民主活力，而賴清德投票也吸引中外大批媒體前來採訪，關注台灣選舉結果將如何影響兩岸關係與國際情勢。
賴清德一早前往安平國小投票所，身穿黑色西裝搭配白襯衫、紫色領帶，神采奕奕臉上不時掛笑容，陪同的還有台南市長黃偉哲與陳亭妃、林俊憲等人。賴清德投完票後也接受媒體訪問，表示自己昨晚睡得很好，接下來還要馬上趕回台北開會，賴清德也喊話大眾，「今日天氣風和日麗，是投票的好天氣」呼籲大家出門投下手中寶貴一票，賴清德更表示，每一次投票機會他都很珍惜，是台灣得來不易的民主，希望大家也能夠珍惜民主，踴躍投票。
本屆總統選舉受到國際主流媒體非常關注，包括美國、法國、澳洲重要媒體幾乎全數抵台，紐約時報、法新社、路透社也派出多位記者或編輯主管來台支援，主要是台灣的半導體產業優勢與兩岸關係對全球的影響，台灣逐漸受到國際矚目，這次賴清德返鄉投票，更是吸引十多家外媒專程南下採訪，加上本地媒體總共有5、60人幾乎擠爆現場，台南市選委會特別規劃安平國中大禮堂場地，方便媒體拍攝賴清德投票畫面。
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