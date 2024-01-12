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語帶玄機提「政黨輪替」？陳水扁：不知誰能再造空前紀錄

記者王昭月／高雄即時報導
前總統陳水扁今又在個人臉書張貼２０２０年競選總統最後一夜造勢圖照，掀起話題。圖／翻攝自陳水扁臉書
前總統陳水扁今又在個人臉書張貼２０２０年競選總統最後一夜造勢圖照，掀起話題。圖／翻攝自陳水扁臉書

前總統陳水扁繼昨天在臉書及個人官網貼出眼球人「迷因圖」，寫上「台灣的選擇」5個字，掀起熱議後，今在臉書又貼出2000他競選總統時，水蓮配最後一夜造勢晚會的照片，並寫說「不知道哪一位候選人明天可以締造空前的歷史紀錄」，連兩天語帶玄機，讓網友大玩猜猜看。

近來喜歡張貼「迷因圖」的前總統陳水扁，選前48小時前連續兩天PO出與選舉相關的圖照，不少「柯粉」解讀是支持柯文哲，紛上網感謝。

昨天他貼出一個穿西裝的「眼球人」右肩上掛著一隻青蛙，左上角寫著「台灣的選擇」5字，與民眾黨總統候選人柯文哲的競選口號有所連結，今天他在臉書張貼2020年競選總統最後一夜，水蓮配的造勢圖照，仍掀話題。

陳水扁寫道，2000年3月17日中山足球場的一隅，水蓮配最後一夜的造勢晚會，熱情民眾擠爆中山足球場裡裡外外，那夜過後台灣人民一起寫下首次政黨輪替的歷史新頁，24年後的今晚又是熱鬧滾滾，不知道哪一位候選人，在台灣人民用愛與選票的支持下，明天可以再度締造空前的歷史紀錄。

陳水扁連2天的PO文，均提醒選民「選擇」一事，有挺柯的網友留言呼應，但也有人直白留言「有格調的人不會支持柯文哲」，「真要選哲往紅統邁進嗎」？

陳水扁 柯文哲 臉書

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