柯文哲國際記者會 賴競總：對國家定位避而不答

民進黨國際部主任趙怡翔。記者曾原信／攝影

民眾黨總統候選人柯文哲 今天舉行國際記者會，民進黨總統候選人賴清德競總發言人趙怡翔表示，針對國家定位、兩岸立場的相關提問，柯文哲不是避而不答，就是文不對題，顯然對於重大國家政策立場模糊且未做足準備。

趙怡翔表示，例如在香港 議題上，日本 媒體詳細詢問該如何評論一國兩制後的香港，以及與對岸交流時要如何處理香港的狀況。結果柯文哲僅表示香港與台灣不同、一國兩制沒市場，整個回答不到40秒，甚至比提問時間還短，接著安靜4秒後突然說出「就這樣」而尷尬傻笑，難道這又是柯式幽默的象徵？

趙怡翔表示，在九二共識的立場上，柯文哲說詞更為模糊，包括當國際記者問到柯的看法時，柯文哲僅說九二共識在台灣被汙名化，民眾看到就不高興，但對於個人立場則是完全未答、模糊帶過。這也導致彭博社進一步追問同個議題，結果依然得不到具體答覆，反而還要聽柯文哲自誇自己是最能被美中接受的論述。

趙怡翔表示，至於外交立場的部分，柯文哲也是誇大不實，自稱是除了前總統李登輝之外對日本最友善的政治人物，給出的具體原因卻是因為自己兒子在日本念書。柯文哲如此輕率處理國際事務，搭配自己失言不斷，這只會更加彰顯他與民眾黨根本沒有能力處理國際事務，更不用說延續蔡英文總統的外交路線。

趙怡翔表示，柯文哲對國際重大議題仍然模糊不清，就連美國智庫「外交關係協會」亞洲事務資深學者都指出柯文哲外交與國防立場經常互相矛盾，柯式外交一再獲國際認證。趙怡翔強調，非常遺憾連在選前最後一天，柯文哲仍拒絕以負責任的態度，清楚論述其國家定位、兩岸關係的立場。