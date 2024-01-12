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華爾街日報：台灣大選變數之大 牽動全球神經

中央社台北12日綜合外電報導
華爾街日報報導，台灣總統大選受到中美兩國政府密切關注，有可能改變這兩大國關係的未來發展。（歐新社）
華爾街日報報導，台灣總統大選受到中美兩國政府密切關注，有可能改變這兩大國關係的未來發展。（歐新社）

華爾街日報報導，台灣總統大選無論由誰當選，都意味邁向未知，為這個全世界最受關注的地緣政治熱點之一帶來不確定的影響。

報導指出，台灣在世界舞台上扮演舉足輕重角色，台灣選舉是華語世界中唯一自由政治競爭，其充滿活力的民主制度對北京想展示自身制度的優越性構成挑戰。

這場選舉受到中美兩國政府密切關注，有可能改變這兩大國關係的未來發展。選舉結果預料要到最後一刻才能見分曉。

如果現任副總統賴清德當選，代表執政的民主進步黨將史無前例連續3屆擔任總統。北京認為民進黨是一股堅定的分裂勢力，一心謀求台灣正式獨立，因此一直努力將其妖魔化。

許多政治學者認為，一旦民進黨政治王朝形成，將對中國領導人聲稱「和平統一」台灣的希望構成致命打擊。

而若是支持與中國建立更緊密關係的中國國民黨候選人侯友宜勝選，對北京而言情況比較樂觀。然而即便如此，台灣民眾在感情上堅決轉為疏遠北京，也會使得侯友宜幾乎沒有餘地來緩和兩岸關係。

關於台灣人身分認同的長期民調顯示，台灣民眾個人與中國的聯繫正在減弱，且趨勢似乎有增無減。在中國國家主席習近平下令嚴厲鎮壓香港街頭運動後，台灣人對於類似香港的政治安排已幾乎不支持。

第三黨派候選人柯文哲對中國則採取較為模糊看法。雖然外界看來，他支持對北京採取緩和路線，但他特立獨行的一面贏得年輕一代選民支持，這將為兩岸帶來更大不確定性。

研究台灣政治的美國史丹佛大學（Stanford University）胡佛研究所（Hoover Institution）學者祁凱立（Kharis Templeman）表示，這是至少20年來最難預測的一次選舉，「是一場真正的三方角逐」。

對於支持台灣的美國政界人士而言，不僅不容易預測誰會勝選，要預估中國對於選舉結果可能會如何反應也同樣困難，尤其若是出現北京認為對自身不利的結果。

中央研究院社會學研究所專任研究人員吳介民指出，中國不僅會根據誰勝選來調整自身反應，還會看勝出程度以評估對台政策的有效性。

美國總統拜登（Joe Biden）的政府為防意外衝突，已經警告北京，無論選舉結果如何，都不要在軍事或經濟上對台灣加強施壓。

香港 侯友宜 民進黨

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