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菜販之子力挺肉販之子 蕭萬長與侯友宜背景相似 還是校友

記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義高中今年歡慶百周年，同為嘉中傑出校友的前副總統蕭萬長(右三)首次返鄉為總統候選人侯友宜助選。圖／聯合報資料照片
嘉義高中今年歡慶百周年，同為嘉中傑出校友的前副總統蕭萬長(右三)首次返鄉為總統候選人侯友宜助選。圖／聯合報資料照片

總統大選關鍵，嘉義高中今年歡慶百周年，同為嘉中傑出校友前副總統蕭萬長、總統候選人侯友宜，家庭出身背景、服務公職經歷相似，蕭萬長是菜販之子、侯友宜為豬肉販之子，85歲蕭萬長力挺侯友宜，不只拖老邁身體，三次返鄉助選，還在選前署名在三大報頭版刊登，呼籲選民「集中投藍，不白投，政黨輪替，真民主」，感動市長黃敏惠及鄉親。

蕭萬長刊登廣告：請所有勇敢的台灣人一起站出來，向民進黨黑金複合體宣戰。把安全贏回來、把和平贏回來、把繁榮贏回來、把公義贏回來。關鍵一票，最堅定的選擇。這一次，我們一定要贏，讓台灣陽光燦爛的好好交給下一代」。廣告右下角，印有「廣告主劉雙全‧出資者劉雙全‧競選廣告」，劉雙全是全球海外台商KMT之友會總會長。

黃敏惠說，蕭萬長把人民心聲都講出來，大公無私，沒有私心只有為台灣為下一代的孩子，讓她很感動。台灣民主最重要，人民自己會做主，「我會聽，我會看，但我心中自有一把尺，這也是嘉市民主聖地超級市民所主張的，每個人心中都自有一把尺，我們是自主的，自己要做決定，這就是我們的民主。」

蕭萬長說，侯友宜魄力及決心十足，是「鐵漢市長」，個性誠懇實在，是年輕人學習典範，要一步一腳印做事，嘉義人很熱情，希望大家做侯友宜的代理人，向親朋好友分享侯的務實個性，盼侯當選總統，以刻苦耐勞個性領導台灣人，為台灣努力。

地方人士說，1995年第三屆立委選舉，蕭萬長獲國民黨提名回鄉嘉市參選，擊敗民進黨立委蔡同榮，贏得辛苦，後與連戰搭檔參選副總統落選，再與馬英九搭檔參選當選，蕭雖退休定居台北，心繫家鄉，了解選戰艱苦，蕭三次返鄉為侯友宜、立委候選人張秀華助講，激勵藍營士氣，讓人感動。

侯友宜 民進黨 馬英九

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