綠喊20萬人上凱道 賴清德提4保證：不卑不亢維持現狀

民進黨總統候選人賴清德今晚在凱達格蘭大道舉行大型造勢，主辦單位喊出現場湧入20萬人。記者胡經周／攝影

民進黨 總統候選人賴清德 今晚在凱達格蘭大道舉行大型造勢，主辦單位喊出現場湧入20萬人。賴清德今晚從台中造勢趕回台北，在蔡英文 總統致詞後發表演說，他說，他和副手搭擋蕭美琴提出四項保證，他將保衛國家生存，守護人民生命，和平靠實力不是靠侵略者的善意，「我當選總統，一定會持續強化國防、強化經濟、強化和民主陣營的合作，發揮威懾的力量，不卑不亢，維持現狀。」

賴清德說，台灣的選擇，全世界都在看，到底是要走向未來、還是走回過去？到底要迎向世界、還是鎖進中國？要堅守民主價值、還是向威權專制低頭？命運完全掌握在我們自己手上。

賴清德說，八年前，蔡英文在這裡跟大家說，總統府就在後面，邀請大家一起走這最後一哩路。結果，大家把蔡英文送進總統府為台灣打拚八年，台灣現在已經變成世界的台灣，大家是不是用最熱烈的掌聲，給蔡英文一個最溫暖的感謝？

賴清德說，現在大家所在之處，叫做「凱達格蘭大道」，以前，這裡叫做「介壽路」，是為了慶祝蔣介石總統誕生而取名。他年輕的時候還曾在這條路排過字。現在，這裡改名叫做「凱達格蘭大道」，紀念台北最早的原住民族。

賴清德說，這裡，是台灣民主發展的過程中，最有意義的一條路。廢除刑法一百條在這裡、反核四在這裡、太陽花運動在這裡，同志大遊行，還有許許多多對抗威權的民主運動也都在這裡。這條路，就是一條從威權走到民主的路。

賴清德說，以前在總統府辦公的是獨裁者；現在取而代之在裡面辦公的是人民的公僕，是由國家的主人，用一張張選票選出來的。總統府已經成為一個民主象徵，一座民主堡壘，它讓全世界知道台灣人民對自由民主的堅持、對走向世界的期盼。他問台下，「我們有沒有信心繼續走？有沒有信心迎接挑戰？有沒有信心讓台灣繼續在國際舞台上發光發熱？我們為台灣、也為下一代拚到最後，確保最後的勝利，好不好？」

賴清德說，民主最好的制衡，就是四年一次的大選，在所有候選人當中，選擇做好準備、有完整團隊，可以領導國家的人。因為，民主不是大風吹，一旦把國家交給錯誤的人，走錯了方向，就不能重來；國家也不是實驗品，讓沒有準備的人來領導國家，就會失去方向。所以，一定要選對的人，確保台灣不走回頭路，大家說對不對？

賴清德說，為了台灣下一個階段的生存發展，他和蕭美琴在今天晚上，堅定的向國人同胞提出「四個保證」。第一個保證，保衛國家生存，守護人民生命：和平靠實力不是靠侵略者的善意，我當選總統，一定會持續強化國防、強化經濟、強化和民主陣營的合作，發揮威懾的力量，不卑不亢維持現狀，守護台灣國家生存發展，維護2300人寶貴的性命。七大工業國高峰會、北約領袖峰會，美日、美韓領袖峰會等等，都有共識台海和平穩定是符合各國利益，也是世界安全繁榮的必要元素，反對中國以武力或脅迫方式改變現狀，「我們要相信自己、信賴台灣。」

賴清德說，第二個保證，民主治理，他會組成用人唯才、不分黨派，最能夠因應挑戰、開放包容的新政府，也會汲取在野黨的意見，團結民意，壯大台灣。

賴清德說，第三個保證是推動國家希望工程，會在八年蔡英文政府的基礎上，推動「國家希望工程」，讓台灣可以在全球變動的局勢中，穩健發展，成為國際社會上穩定而不可或缺的力量。價值外交、穩定兩岸、國防自主、經濟升級、能源轉型、青年投資、居住正義、教育平權，都要繼續做。

賴清德說，第四個保證是堅持理想永不放棄。壯大台灣，照顧人民，是堅定的理想，也是每一天應有的工作；「清廉勤政愛鄉土」這七個字，不是掛在牆上，而是放在我們心上，時時警惕。「做得不夠多、不夠快，我們檢討改進；有人犯錯，也絕對不會包庇寬待。我們並不完美，但是，我們一定要做最能回應民意的政黨，才對得起人民的託付。」

賴清德說，民進黨的立委不會有人把潛艦的機密洩露給外國，不會有人侵占國家的土地蓋豪宅，不會有人打警察、也不會有人跟黑道牽扯不清。民進黨的提名標準，比法律規定還要嚴格。「如果你覺得過去八年做得不錯，讓台灣變得更好。拜託大家，三票民進黨。讓有經驗、有方向的團隊，繼續做下去，我們一定會做得更好。」

賴清德說，「如果你對過去八年不夠滿意，希望台灣可以更好。那我更要拜託大家，三組候選人裡面，只有賴清德跟蕭美琴做了充足準備，並提出國家希望工程。讓我們來做，我們會持續檢討改進，台灣一定會比過去更好。」