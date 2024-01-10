稱對習近平會做萬全準備 侯友宜：任內不觸及統一問題

國民黨正副總統候選人侯友宜（左）、趙少康（右）。(本報資料照片)

國民黨總統候選人侯友宜 、副總統候選人趙少康上午舉辦國際記者會，針對紐約時報記者提問，如何評價大陸國家主席習近平 ，若習近平邀請侯去北京是否會去，討論什麼問題。侯友宜公開表示，他和前總統馬英九 不一樣，「在我任內不會觸及統一問題」，他說，「無論習近平是什麼樣的狀況，我們會做好萬全的準備」，如一句俗語「不恃敵之不來，是有以待之」。

前總統馬英九接受德國之聲專訪表示，緩和兩岸緊張須用和平方式對話，而非著重武力備戰；當被問是否信任中國領導人習近平時，馬英九說就兩岸關係而言「必須相信」對方，引發爭議。

針對紐約時報記者提問，侯友宜表示，「現階段和當年馬前總統任內的狀況是不太一樣的，因為時空環境大幅改變，美中關係也不同了」，面對不一樣的兩岸關係，尤其民進黨這幾年，升高兩岸軍事風險，這是不爭的事實。他對大陸的任何意圖，從來沒有存在不切實際的想法，會務實、穩健地看待。

侯友宜進一步指出，針對過去「馬習會」，「馬英九之前很多的主張，有些主張及部分的意見，他和我是不一樣的」，他強調，「在我任內不會觸及統一問題」，兩岸不能只靠單方面，「我們就不做準備嗎？這太危險」，台灣要走出自己的中間路線，中間路線自己的實力是最重要。

侯友宜說，他以前辦案，沒有攻堅部隊，憑什麼談判？「要自己有攻堅部隊才能對話交流。兩岸領導人要會面，也要台灣社會共識，對台灣才有幫忙。他也表示，「無論習近平是什麼樣的狀況，我們會做好萬全的準備」，就像有句俗語「不恃敵之不來，是有以待之」。

金融時報提問，他多次定義這場選舉是「和平與戰爭」的選擇，意味著會不會有戰爭的決定性因素在台灣，台海目前的最大責任在誰身上？

侯友宜表示，面對中共的軍事挑釁，對台海戰爭風險，責任都會給予譴責，「一個巴掌拍不響」，民進黨政府也沒有面對這個問題，如何做好和對岸和交流，讓兩岸關係能不能逐漸緩和。民進黨執政八年，除了譴責，也沒有面對。兩岸關係不斷減退，尤其疫情期間沒有往來，兩岸加上氛圍，彼此非常嚴重仇視，無論是誰造成的，未來的總統都要想辦法改變，讓兩岸以交流增進理解。