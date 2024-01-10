我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了

美中關係緊張之際 微軟北京實驗室面臨質疑

CNN印尼頻道專訪吳釗燮 談兩岸關係及台海衝突

中央社雅加達10日專電
美國有線電視新聞網印尼頻道主播陳美琦（左）專訪外交部長吳釗燮（右）。（取自CNN Indonesia）
美國有線電視新聞網印尼頻道主播陳美琦（左）專訪外交部長吳釗燮（右）。（取自CNN Indonesia）

美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）今晚播出外交部長吳釗燮的專訪，主要聚焦兩岸關係及台海衝突。吳釗燮表示，台灣希望維持台海現狀與穩定和平，中國對台施予軍事壓力，台灣必須準備好保衛自己。

美國有線電視新聞網印尼頻道主播陳美琦（Maggie Calista）日前赴台灣專訪外交部長吳釗燮，首集節目今晚播出的專訪長達30分鐘，內容主要涉及兩岸關係、中國對台灣及區域的威脅，以及台海發生戰爭的可能和衝擊。

吳釗燮表示，台灣承受來自中國的巨大壓力，其中包括軍事及經濟方面，像是解放軍幾乎每天都在台灣周邊進行軍事行動，以及中國取消12項石化產品關稅。他補充說：「中國也透過假訊息進行認知戰爭，這已經威脅到了台灣人的民主生活方式。」

針對主播陳美琦問及台海戰爭的可能性，吳釗燮回答說，目前沒有看到任何跡象顯示中國準備對台灣發動戰爭，但他強調，無論中國準備何時對台發動戰爭，台灣都必須準備好保衛自己。

他說：「我們正在採取一切必要措施，以確保我們有足夠的能力威懾中國。」並舉例，像是從美國購買武器及與美國討論不對稱防禦戰略，另外，台灣的國防預算也逐年穩定增加。

吳釗燮強調，美國向台灣提供的各項援助，規模前所未見，「這將使台灣獲得防禦能力，以應對中國可能的侵略」。

吳釗燮在訪問中表示，他曾多次訪問印尼，若台海發生戰爭，印尼將受到衝擊。他舉例，全球50%的貨物都要經過台灣海峽，若運輸中斷將造成很大影響。

另外，全球超過90%的先進半導體都是在台灣生產，一旦台灣發生戰爭，供應鏈被擾亂，將重創全球貿易活動。

吳釗燮在節目中向印尼喊話說：「我希望我們的印尼朋友也能明白，台灣發生戰爭一定也會影響到印尼。」並指出，「我們應該對威權擴張保持警覺，必須立即阻止它」。

主播陳美琦問及如何保護住在台灣的27萬名印尼人的安全，吳釗燮回答說，在台灣的印尼工人已納入最低工資保障，他們在台灣工作都很開心，且喜歡到台灣工作。

他還說，戰爭意味悲劇，這對「台灣、中國和許多國家而言都是場災難」，因此防止戰爭是許多國家正在努力的目標，他希望「印尼政府也能看到這個狀況，若台海戰爭，印尼很有可能受到影響」。

美國有線電視新聞網印尼頻道預計12日播出第2集節目，內容將會談及台灣大選等議題。

印尼 預算 供應鏈

上一則

看盡民進黨吃銅吃鐵吃台灣 管中閔：集中支持侯友宜

延伸閱讀

中國衛星觸發台國家級警報 中外交部：目的大家都清楚

中國衛星觸發台國家級警報 中外交部：目的大家都清楚
飛越南部?飛越越南?… 紐時：飛彈?火箭?衛星? 台灣亂了套

飛越南部?飛越越南?… 紐時：飛彈?火箭?衛星? 台灣亂了套
「飛彈」警示 台國防部「雙標」 外媒熱議

「飛彈」警示 台國防部「雙標」 外媒熱議
台國防部國家警報將中共發射衛星譯作飛彈 外媒記者上「X」熱議

台國防部國家警報將中共發射衛星譯作飛彈 外媒記者上「X」熱議

熱門新聞

10日的聯合報、中國時報、自由時報都刊登署名蕭萬長的頭版全版廣告，底圖是用捺指印的方式呈現中華民國國旗。(記者楊德宜／攝影)

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

2024-01-09 19:15
示意圖。(路透)

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

2024-01-09 02:33
二名裝潢工前天陳屍台北市內湖區新建大樓施工屋內，監視器拍下二人當天上午前往時最後身影（圓圈處）。記者李隆揆／翻攝

強力膠奪命？睡午覺窒息？台豪宅2裝潢工陳屍床板內

2024-01-03 14:30
台灣國防部首公布今日中國長征火箭飛行航跡示意。圖／台灣國防部

台國防部：中國火箭軌跡異常 發警報不受政治干擾

2024-01-09 09:19
吳欣盈大方回答所有問題。（薩泰爾提供）

吳欣盈現身「賀瓏夜夜秀」 選副手有自信 聽到這句話當場傻眼走人

2024-01-07 17:54
作品封面展現出主題與角色特質。（圖／天使映畫提供）

台灣總統大選 成人片也來蹭熱度 「藍白合」變鹹濕版

2024-01-09 02:21

超人氣

更多 >
醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光
領完金球最佳男主 他去In-N-Out慶祝被拍到 獎杯放桌上

領完金球最佳男主 他去In-N-Out慶祝被拍到 獎杯放桌上
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬
4生肖2月有望升官加薪 屬豬將獲意想不到的機會

4生肖2月有望升官加薪 屬豬將獲意想不到的機會