CNN印尼頻道專訪吳釗燮 談兩岸關係及台海衝突

美國有線電視新聞網印尼頻道主播陳美琦（左）專訪外交部長吳釗燮（右）。（取自CNN Indonesia）

美國有線電視新聞網印尼 頻道（CNN Indonesia）今晚播出外交部長吳釗燮的專訪，主要聚焦兩岸關係及台海衝突。吳釗燮表示，台灣希望維持台海現狀與穩定和平，中國對台施予軍事壓力，台灣必須準備好保衛自己。

美國有線電視新聞網印尼頻道主播陳美琦（Maggie Calista）日前赴台灣專訪外交部長吳釗燮，首集節目今晚播出的專訪長達30分鐘，內容主要涉及兩岸關係、中國對台灣及區域的威脅，以及台海發生戰爭的可能和衝擊。

吳釗燮表示，台灣承受來自中國的巨大壓力，其中包括軍事及經濟方面，像是解放軍幾乎每天都在台灣周邊進行軍事行動，以及中國取消12項石化產品關稅。他補充說：「中國也透過假訊息進行認知戰爭，這已經威脅到了台灣人的民主生活方式。」

針對主播陳美琦問及台海戰爭的可能性，吳釗燮回答說，目前沒有看到任何跡象顯示中國準備對台灣發動戰爭，但他強調，無論中國準備何時對台發動戰爭，台灣都必須準備好保衛自己。

他說：「我們正在採取一切必要措施，以確保我們有足夠的能力威懾中國。」並舉例，像是從美國購買武器及與美國討論不對稱防禦戰略，另外，台灣的國防預算 也逐年穩定增加。

吳釗燮強調，美國向台灣提供的各項援助，規模前所未見，「這將使台灣獲得防禦能力，以應對中國可能的侵略」。

吳釗燮在訪問中表示，他曾多次訪問印尼，若台海發生戰爭，印尼將受到衝擊。他舉例，全球50%的貨物都要經過台灣海峽，若運輸中斷將造成很大影響。

另外，全球超過90%的先進半導體都是在台灣生產，一旦台灣發生戰爭，供應鏈 被擾亂，將重創全球貿易活動。

吳釗燮在節目中向印尼喊話說：「我希望我們的印尼朋友也能明白，台灣發生戰爭一定也會影響到印尼。」並指出，「我們應該對威權擴張保持警覺，必須立即阻止它」。

主播陳美琦問及如何保護住在台灣的27萬名印尼人的安全，吳釗燮回答說，在台灣的印尼工人已納入最低工資保障，他們在台灣工作都很開心，且喜歡到台灣工作。

他還說，戰爭意味悲劇，這對「台灣、中國和許多國家而言都是場災難」，因此防止戰爭是許多國家正在努力的目標，他希望「印尼政府也能看到這個狀況，若台海戰爭，印尼很有可能受到影響」。

美國有線電視新聞網印尼頻道預計12日播出第2集節目，內容將會談及台灣大選等議題。