郭台銘動態受關注 藍委候選人：受司法壓力選前恐不回國

國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇今和國民黨新北市立委候選人林金結、台北市議員鍾沛君評析選情。林金結的選區為鴻海集團總部所在地，林透露鴻海創辦人郭台銘因受到政治與司法的雙重壓力，選前應不會回國，有邀郭錄影片，支持在野團結，至今未為答覆。圖／何志勇提供

國民黨 前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇今和國民黨新北市立委候選人林金結、台北市議員鍾沛君評析選情。林金結的選區為鴻海集團總部所在地，林透露鴻海創辦人郭台銘 因受到政治與司法的雙重壓力，選前應不會回國，有邀郭錄影片，支持在野團結，至今未為答覆。

林金結透露，他與郭台銘的私交很好，去年也實質協助郭台銘參與初選，甚至因幫郭站台，還遭到國民黨警告，因此接到郭台銘的來電安慰。現在郭台銘受到政治與司法的雙重壓力，選前應該不會回國，林金結曾透過友人轉達，郭台銘是否能錄一段影片，支持在野團結，目前郭未答覆。屏東縣議長周典論因支持郭台銘遭收押禁見，可見郭台銘受到的政治壓力多龐大。

陳學聖說林金結不只會說話也會做事，新北市立土城醫院建院用地原為土城區第一公墓，就是在市府和林金結的努力下，完成遷葬作業。反觀對手，在立院卻是沒有聲音的人，無法讓選區的聲音被大聲聽到。

關於韓粉流向，鍾沛君說，雖然國民黨不分區立委候選人韓國瑜已經明確表態，唯一支持侯康配，很可惜還是有些過去的「韓粉直播主」，在外說些非韓本人的言論，吃韓豆腐。韓國瑜本人從來沒有說過不支持國民黨。這幾年韓和民眾黨總統候選人柯文哲的互動，只可說是私人情誼，雙方並非政治盟友。

針對廢死議題，林金結批民進黨 總統候選人賴清德不敢表態，支支吾吾。林反對廢除死刑，認為殺人償命，加害者為什麼不能被判處死刑。現在殺人犯關個幾年就被放出來，怎麼撫平被害人的家屬？治亂世用重典，將來若有機會進立法院，會將酒駕、性侵等罪的刑度加重。

鍾沛君補充，死刑和廢死不是一線之隔，中間要有很長的社會對話過程，在民意有共識前，台灣不適合廢死，問題是民進黨玩文字遊戲，判了死刑卻不執行，跟廢死於實質意義上已無差別。一般受刑人在監獄是要工作（服勞務），既貢獻社會也能賺取所得，死刑定讞的人，被視為不會再回歸社會，沒有去做勞務的空間，判了死刑又長期不執行，等於是白花納稅人的錢。