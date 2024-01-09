台灣選總統會導致台海開戰？觀察家說No因為這理由

全球逾半數人口將在未來一年投票選出國家領導人，世界各地的地緣政治風險隨之升高。其中又以台灣1月舉行的總統大選，最先受到全球矚目。(路透)

全球逾半數人口將在未來一年投票選出國家領導人，世界各地的地緣政治風險隨之升高。其中又以台灣1月舉行的總統大選，最先受到全球矚目。

彭博資訊報導，美國政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）創辦人布雷默列出2024年十大地緣政治風險清單，美中衝突並未入榜，因為他認為，隨著拜登總統和中國國家主席習近平 把焦點轉向對內拚經濟，兩位領導人都有動機緩和美中衝突。

但持其他看法的分析師也大有人在。Lazard地緣政治顧問團隊就認為，2024適逢美國大選年，沒有任一總統候選人會給政敵抓到對中國「示弱」的話柄，一旦選舉言論愈來愈火熱（即使並未形成政策上的具體措施），可能冒著引發北京突發反應的風險，使「脆弱的美中關係緩和」受到考驗。

第一個考驗將在13日（周六）台灣總統大選日來臨。現任台灣副總統、代表執政民進黨 參選總統的賴清德 強調，不打算改變台灣現狀。但麗京對宣示台灣主權的民進黨極不信任，如果他贏得選舉，北京勢必採取某種行動，問題是什麼行動？

台海戰爭嚴重性「大到不能打」

據另類投資資產管理公司Clocktower Group策略師帕皮奇研判，「基於當前美中高階軍事恢復對話以及國內的約束」，北京的反應可能只是象徵性的，也許偏向經濟制裁，或挑釁式軍演（一如前眾院議長裴洛西2022年訪台時的那種擾台方式）。

長期中國觀宗家暨獨立策略公司（Independent Strategy）總裁羅奇則認為，北京無法面對賴清德大勝的結局。他說：「若被迫在讓步與實踐武統台灣諾言之間做選擇，習近平會選擇後者。到明年此時，北京將以封鎖或侵略對付台灣。西方將捍衛台灣。」

共軍若進犯台灣，將是蘇聯瓦解以來最大的地緣政治事件，萬一引發美中直接武裝衝突，將陷全球於第二次世界大戰以來最嚴重的險境。華府和北京都十分明白這點，也因此，許多觀察家認為，那種情況不會發生。習近平已經疲於處理中國經濟問題，而美國力挺烏克蘭應該已對北京犯台意圖發揮某種程度的嚇阻作用。