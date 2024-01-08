賴清德：國民黨若國會過半 會增很多馬文君擋預算

民進黨總統候選人賴清德（中）昨晚出席宜蘭大型造勢活動，賴清德致詞時表示，他與蕭美琴有三使命，要讓台灣繼續強大與繁榮不走回依賴中國的老路。記者陳正興／攝影

民進黨 總統候選人賴清德 今天在宜蘭造勢活動說，如果國民黨 在立法院過半，會增加很多名國民黨立委馬文君，在外交及國防委員會阻擋預算。讓民進黨在立法院過半，才能守護台灣主權。

民進黨宜蘭縣選前黃金週造勢活動晚間在溪南聯合競總前廣場舉行，超過萬名支持者高喊「賴清德凍蒜、陳俊宇凍蒜」。

總統蔡英文致詞說，2020年總統選舉，宜蘭人投給她超過6成選票，這次要拜託鄉親要保持6成，一起出門投票，投給2號賴清德和民進黨副總總統候選人蕭美琴，支持1號民進黨宜蘭縣立委候選人陳俊宇，政黨票支持6號民進黨，讓民進黨在國會過半。

蔡英文說，台灣走向世界這條路要一直走下去，絕對不回頭，她就要「畢業」了，台灣這輛車鑰匙已交給賴清德，相信賴清德、蕭美琴會把車開的比她更好、更穩，鄉親13日要為台灣這輛車選對的駕駛，一起支持賴清德、蕭美琴，讓台灣繼續走民主路。

賴清德致詞說，總統蔡英文將鑰匙交給他，「我車也開的不錯，邀請大家一起上車，一起走、一起拚、一起贏」，一起走創新繁榮的道路，走民主和平的道路，走公義永續的道路。

賴清德說，總統、副總統是開車時的駕駛和副駕駛，立法院則是引擎，民進黨在立法院過半，引擎才夠力，才能推動國家進步。如果民進黨沒過半，藍、白掌控國會，不會理性監督會扯後腿，因為民進黨走的是信賴台灣這條路，而藍白走的是依賴中國的老路，2條不同的國家路線一定會在立法院打結造成衝突。

賴清德表示，如果民進黨在國會沒過半，就算他當選總統，未來推動國政在立法院會遇到困難，政府過去推動的國防自主無法繼續，如果13日開票結果重演朝小野大，國防力量會受到影響。

賴清德說，立法院是負責制訂國家法律的機關，如果藍、白過半，會強逼政府重新開始「海峽兩岸服務貿易協議」，會要求開放大量中國學生來台就業，這都是國民黨總統候選人侯友宜的政見。