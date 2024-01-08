我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

食安專家上餐館 絕不點這4道菜

德國傳奇球星、足球皇帝碧根鮑華 78歲睡夢中去世

賴清德：國民黨若國會過半 會增很多馬文君擋預算

中央社宜蘭8日電
民進黨總統候選人賴清德（中）昨晚出席宜蘭大型造勢活動，賴清德致詞時表示，他與蕭美琴有三使命，要讓台灣繼續強大與繁榮不走回依賴中國的老路。記者陳正興／攝影
民進黨總統候選人賴清德（中）昨晚出席宜蘭大型造勢活動，賴清德致詞時表示，他與蕭美琴有三使命，要讓台灣繼續強大與繁榮不走回依賴中國的老路。記者陳正興／攝影

民進黨總統候選人賴清德今天在宜蘭造勢活動說，如果國民黨在立法院過半，會增加很多名國民黨立委馬文君，在外交及國防委員會阻擋預算。讓民進黨在立法院過半，才能守護台灣主權。

民進黨宜蘭縣選前黃金週造勢活動晚間在溪南聯合競總前廣場舉行，超過萬名支持者高喊「賴清德凍蒜、陳俊宇凍蒜」。

總統蔡英文致詞說，2020年總統選舉，宜蘭人投給她超過6成選票，這次要拜託鄉親要保持6成，一起出門投票，投給2號賴清德和民進黨副總總統候選人蕭美琴，支持1號民進黨宜蘭縣立委候選人陳俊宇，政黨票支持6號民進黨，讓民進黨在國會過半。

蔡英文說，台灣走向世界這條路要一直走下去，絕對不回頭，她就要「畢業」了，台灣這輛車鑰匙已交給賴清德，相信賴清德、蕭美琴會把車開的比她更好、更穩，鄉親13日要為台灣這輛車選對的駕駛，一起支持賴清德、蕭美琴，讓台灣繼續走民主路。

賴清德致詞說，總統蔡英文將鑰匙交給他，「我車也開的不錯，邀請大家一起上車，一起走、一起拚、一起贏」，一起走創新繁榮的道路，走民主和平的道路，走公義永續的道路。

賴清德說，總統、副總統是開車時的駕駛和副駕駛，立法院則是引擎，民進黨在立法院過半，引擎才夠力，才能推動國家進步。如果民進黨沒過半，藍、白掌控國會，不會理性監督會扯後腿，因為民進黨走的是信賴台灣這條路，而藍白走的是依賴中國的老路，2條不同的國家路線一定會在立法院打結造成衝突。

賴清德表示，如果民進黨在國會沒過半，就算他當選總統，未來推動國政在立法院會遇到困難，政府過去推動的國防自主無法繼續，如果13日開票結果重演朝小野大，國防力量會受到影響。

賴清德說，立法院是負責制訂國家法律的機關，如果藍、白過半，會強逼政府重新開始「海峽兩岸服務貿易協議」，會要求開放大量中國學生來台就業，這都是國民黨總統候選人侯友宜的政見。

賴清德表示，立法院現在只有1名馬文君，如果國民黨在國會過半，會增加很多名馬文君，在外交及國防委員會阻擋預算，除懇求鄉親支持他外，一定要全力支持陳俊宇，讓陳俊宇進入國會，政黨票投民進黨，讓民進黨在立法院過半，才能守護台灣主權和產業發展，讓國家繼續走在正確的道路。

蔡英文總統（中）昨晚出席宜蘭大型造勢活動，與民眾高喊當選。記者陳正興／攝影
蔡英文總統（中）昨晚出席宜蘭大型造勢活動，與民眾高喊當選。記者陳正興／攝影

民進黨 賴清德 國民黨

上一則

趙少康：若賴清德當選不用等到上任 兩岸就會緊張

下一則

李淳：中國形塑大選是戰爭與和平選擇 意在恐嚇台灣

延伸閱讀

趙少康：若賴清德當選不用等到上任 兩岸就會緊張

趙少康：若賴清德當選不用等到上任 兩岸就會緊張
選前超級周日 侯喊：別再被綠騙 柯批：綠缺德貪汙

選前超級周日 侯喊：別再被綠騙 柯批：綠缺德貪汙
「買在南捷綠線起漲點」 藍質疑賴清德卡位地王 賴營駁假訊息

「買在南捷綠線起漲點」 藍質疑賴清德卡位地王 賴營駁假訊息
疑賴清德有私生子挨告 謝龍介：直球對決

疑賴清德有私生子挨告 謝龍介：直球對決

熱門新聞

副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

2024-01-01 08:56
曹興誠(左)和趙少康一來一往，砲火猛烈。(圖／三立提供)

趙少康：致電郭台銘進語音信箱 留訊息不聞不問

2024-01-02 11:07
一名阿兵哥被兵變後，才知前女友性生活紊亂，心情從傷心轉為震驚。圖中人物與文中新聞事件無關。示意圖。（取材自ingimage）

被兵變才知她「千人斬」 下面長超多珍珠…崩潰急求醫

2023-12-18 01:16
二名裝潢工前天陳屍台北市內湖區新建大樓施工屋內，監視器拍下二人當天上午前往時最後身影（圓圈處）。記者李隆揆／翻攝

強力膠奪命？睡午覺窒息？台豪宅2裝潢工陳屍床板內

2024-01-03 14:30
民進黨立委羅致政。圖／聯合報系資料照

疑似不雅影片流傳 羅致政：深偽造假 明將提告

2024-01-02 15:46
引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14

超人氣

更多 >
紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人
飯店窗戶驚現「激摟活春宮」女遭脫褲捏臀、纏吻全被拍

飯店窗戶驚現「激摟活春宮」女遭脫褲捏臀、纏吻全被拍
灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂
諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的

諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的
強風、降雪襲擊南加 巨樹被吹倒 上千戶停電

強風、降雪襲擊南加 巨樹被吹倒 上千戶停電