她用女嬰兒車占車位 被趕竟比中指 車主提告妨害名譽

一名女子昨天推嬰兒車占車位，經欲停放駕駛示意，生氣的比中指離去，遭提告妨害名譽。圖／擷取自社會事新聞影音

周姓女子昨天下午在台北市大安區光復南路要停路邊停車格，看到車格內有人站著，向對方詢問示意要停車，孰料對方卻怒瞪，還直接比中指離去，周女認為莫名其妙，今天凌晨至派出所提告妨害名譽。

周女事後將畫面上傳網路社群社會事新聞影音，畫面中可見，該名長髮女子生氣的向駕駛比中指，接著把嬰兒車上推到人行步道上。

警方指出，今天凌晨1時多接獲周女（33歲）報案，稱6日下午3時多開車在大安區光復南路72巷旁無名巷尋找車位，發現停車格內有一名女子推著嬰兒車站立，致自己無法順利停車，向對方告知詢問，卻被比中指，於是提告妨害名譽。

警方說，受理後已鎖定相關事證，預計今天下午通知涉案人到案說明。

警方指出，依道交條例第78條，行人於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處500元(約16美元)罰緩；另依同條例第82條，行為人在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，可處1200元至2400元(約39至78美元)罰緩。

大安警方說，若因停放車位衍生的公然侮辱等行為，則涉犯刑法妨害名譽罪，呼籲民眾使用汽機車格應依相關規定，以保障用路人權益。