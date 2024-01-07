我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的

華爾街日報：馬斯克愛用禁藥 公司高層憂心

她用女嬰兒車占車位 被趕竟比中指 車主提告妨害名譽

記者翁至成／台北即時報導
一名女子昨天推嬰兒車占車位，經欲停放駕駛示意，生氣的比中指離去，遭提告妨害名譽。圖／擷取自社會事新聞影音
一名女子昨天推嬰兒車占車位，經欲停放駕駛示意，生氣的比中指離去，遭提告妨害名譽。圖／擷取自社會事新聞影音

周姓女子昨天下午在台北市大安區光復南路要停路邊停車格，看到車格內有人站著，向對方詢問示意要停車，孰料對方卻怒瞪，還直接比中指離去，周女認為莫名其妙，今天凌晨至派出所提告妨害名譽。

周女事後將畫面上傳網路社群社會事新聞影音，畫面中可見，該名長髮女子生氣的向駕駛比中指，接著把嬰兒車上推到人行步道上。

警方指出，今天凌晨1時多接獲周女（33歲）報案，稱6日下午3時多開車在大安區光復南路72巷旁無名巷尋找車位，發現停車格內有一名女子推著嬰兒車站立，致自己無法順利停車，向對方告知詢問，卻被比中指，於是提告妨害名譽。

警方說，受理後已鎖定相關事證，預計今天下午通知涉案人到案說明。

警方指出，依道交條例第78條，行人於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處500元(約16美元)罰緩；另依同條例第82條，行為人在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，可處1200元至2400元(約39至78美元)罰緩。

大安警方說，若因停放車位衍生的公然侮辱等行為，則涉犯刑法妨害名譽罪，呼籲民眾使用汽機車格應依相關規定，以保障用路人權益。

上一則

王義川批藍白對中國放寬1項目 未來恐影響台灣選舉

下一則

神秘來賓下跪 求鄉親別投涉洩密立委 馬文君回嗆提告

延伸閱讀

洛縣婦女推嬰兒車散步 惡男持棍背後猛擊頭部

洛縣婦女推嬰兒車散步 惡男持棍背後猛擊頭部
寵物車賣贏嬰兒車 南韓獎勵生育用1絕招

寵物車賣贏嬰兒車 南韓獎勵生育用1絕招
毛孩比嬰孩多？南韓寵物推車銷量超越嬰兒車

毛孩比嬰孩多？南韓寵物推車銷量超越嬰兒車
黑白集／Dcard連續被搜查 仿如納粹來敲門

黑白集／Dcard連續被搜查 仿如納粹來敲門

熱門新聞

桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝

萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

2023-12-31 14:17
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

2024-01-01 08:56
曹興誠(左)和趙少康一來一往，砲火猛烈。(圖／三立提供)

趙少康：致電郭台銘進語音信箱 留訊息不聞不問

2024-01-02 11:07
引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
副總統候選人辯論會，國民黨副總統候選人趙少康在申論階段宣布，辭去中廣董事長一職。趙也宣布，當選後，副總統的薪水不要，提供出官邸當青年住宅，通通免費，他出水電費。(記者許正宏／翻攝)

趙少康：即日辭去中廣董座 副總統薪水一毛不要、官邸做社宅

2024-01-01 01:39
一名阿兵哥被兵變後，才知前女友性生活紊亂，心情從傷心轉為震驚。圖中人物與文中新聞事件無關。示意圖。（取材自ingimage）

被兵變才知她「千人斬」 下面長超多珍珠…崩潰急求醫

2023-12-18 01:16

超人氣

更多 >
復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常
中國媒體起底紐約「流浪博士」老家在江蘇 堂兄：好在他還活著

中國媒體起底紐約「流浪博士」老家在江蘇 堂兄：好在他還活著
波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」
彭博：美情報稱「火箭軍貪腐」惹火習近平 飛彈裝水而非燃料

彭博：美情報稱「火箭軍貪腐」惹火習近平 飛彈裝水而非燃料
2024年生肖沖犯太歲會很衰？命理師教4招趨吉避凶

2024年生肖沖犯太歲會很衰？命理師教4招趨吉避凶