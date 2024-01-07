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蕭美琴批韓國瑜：無法向外國友人解釋台議長用膝蓋走路

記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨副總統候選人蕭美琴今晚在高雄火力全開，猛攻高雄市前市長韓國瑜。記者余承翰／攝影
民進黨副總統候選人蕭美琴今晚在高雄火力全開，猛攻高雄市前市長韓國瑜。記者余承翰／攝影

民進黨今晚在高雄鳳山舉辦團結勝選之夜造勢活動，高雄曾經締造「韓流」，副總統候選人蕭美琴難得砲火猛烈重批國民黨不分區立委候選人韓國瑜。她表示，過去高雄人曾經一不小心選錯一個韓國瑜，她無法想像未來如何向外國朋友解釋，台灣的國會議長曾經用膝蓋走路、喜歡娛樂講大話。

蕭美琴今天全省跑透透，一路從台北、台東、屏東到高雄參加造勢會。她表示，高雄捷運輕軌完成了，公園、滯洪池變多，科學園區興建中，工業區愈來愈熱鬧，高雄變得更好更美，這是高雄人的驕傲，也是大家努力的成果，大家都以高雄的進步為傲，以台灣的進步為榮。

蕭美琴推薦台上所有立委候選人，拜託大家要給做事的人肯定。蕭美琴說，2個月前她回來台灣，發現有些人嫌這裡不好、那裡不好 ，一開始很難適應，不過執政黨確實有做得不夠周到的地方、遺漏一些人，所以蔡英文總統提出加薪、減稅、減輕年輕人負擔，讓更多人得到照顧，社會發展更平均。

蕭美琴說，全世界肯定台灣，我們已經走在對的路上，蔡英文開的這部車鑰匙已經交給民進黨總統候選人賴清德，這台車子要穩健往前，所以車子也要加滿油，要讓每位立委順利進入立法院，繼續為高雄奮戰。

蕭美琴批評，過去高雄人曾經一不小心選錯一個韓國瑜，她沒辦法想像，未來面對外國朋友，要怎麼解釋，「我們的國會議長曾經用膝蓋走路，我們的議長喜歡娛樂講大話」，也無法解釋台灣人共同創造的光榮感與尊嚴是這個樣子，蔡英文總統已經讓世界上架台灣，進步的力量缺一不可， 1月13日是延續高雄光榮的時刻，繼續在世界上架台灣的日子。

民進黨副總統候選人蕭美琴今晚在高雄火力全開，猛攻高雄市前市長韓國瑜。記者余承翰／...
民進黨副總統候選人蕭美琴今晚在高雄火力全開，猛攻高雄市前市長韓國瑜。記者余承翰／攝影

蔡英文 韓國瑜 民進黨

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