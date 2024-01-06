我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加航空起飛後整片窗戶飛走 緊急降落波特蘭

拜登展開2024年造勢 賓州演說狂轟川普「失敗者、有病」

藍白合破局後與郭台銘失聯？侯友宜：跟他的感情沒變

記者李姿瑩／台北即時報導
侯友宜接受陳斐娟專訪。(圖:三立提供)
侯友宜接受陳斐娟專訪。(圖:三立提供)

台灣2024年總統大選投票日下周六登場，國民黨總統候選人侯友宜，昨天(5日)接受三立財經iNEWS節目主持人陳斐娟電視獨家專訪，兩人幾乎全程以台語對談，侯友宜針對92共識的定義、國家安全與社會治安問題，分享他的理念與看法。對於新莊炒地皮和凱旋苑租金爭議，他也正面做出回應。

訪談中侯友宜多次強調他是警察出身，堅持要以法懲治加害人、讓被害人得到公平正義，藉此強調反對廢除死刑，面對主持人陳斐娟提問，是否有對岸人士接觸他、表明支持和給予選舉奧援，侯友宜堅定表示：「沒有！」，並嚴正駁斥所有惡意對他抹紅的言論，

對於藍營邀請組聯合政府，近日被柯文哲批評國民黨太權謀，侯友宜表示，藍白合雖然破局，但這是當時雙方都有的想法。侯友宜說，他一向說話算話，和郭台銘、柯文哲其實有很多理念相同。主持人陳斐娟進一步提問，是否連絡不到郭台銘站台，侯友宜表示：「他有他的想法，我們要尊重他，我們也期待有這個機會，當然一定要尊重他個人的選擇，我跟他的感情沒變。」侯友宜盛讚郭台銘是台灣經濟很重要的推手，我們應該要珍惜、欽佩他。

對於市長侯友宜請假，所以發生新北市國中生遭割案憾事的說法，侯友宜說，一個社會事件發生，要去重新思考這個事件背後，代表是什麼意義。他還原自己第一時間探視受害家屬的細節，並強調：「我是警政人員出身，我一定要把好人保護好，所以我很堅決主張，我反對廢死！」

針對被對手猛攻的新莊炒地質疑，侯友宜說是有心人捏造事實，而凱旋苑租金爭議，侯友宜強調自己沒有誠信問題，沒有逃漏稅問題，對於看到他的太太跟孩子被抹黑，是他參選以來覺得對家人最捨不得的事，一度因為提到他已逝的兒子，觸動侯友宜的情緒，只能強忍住悲傷，沒有繼續這個話題。

侯友宜和陳斐娟呼籲民眾踴躍投票。(圖:三立提供)
侯友宜和陳斐娟呼籲民眾踴躍投票。(圖:三立提供)
侯友宜正面解答外界疑惑。(圖:三立提供)
侯友宜正面解答外界疑惑。(圖:三立提供)
侯友宜和陳斐娟聊得開心。(圖:三立提供)
侯友宜和陳斐娟聊得開心。(圖:三立提供)

侯友宜 郭台銘 租金

上一則

新聞周刊：2023年共機擾台1709架次 種類趨多樣

下一則

國道6車連撞 台積電副理下車幫示警反遭撞身亡

延伸閱讀

分析：不論台灣誰當選 美穩定對中關係目標都受考驗

分析：不論台灣誰當選 美穩定對中關係目標都受考驗
年輕人不挺藍如何挽救？趙少康：侯康執政會改造國民黨

年輕人不挺藍如何挽救？趙少康：侯康執政會改造國民黨
這票決定中華民國命運 侯友宜：我要贏

這票決定中華民國命運 侯友宜：我要贏
侯友宜賣台？韓國瑜：跟我長出滿頭秀髮一樣完全不可能

侯友宜賣台？韓國瑜：跟我長出滿頭秀髮一樣完全不可能

熱門新聞

30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

2023-12-30 18:07
引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝

萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

2023-12-31 14:17
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

2024-01-01 08:56
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）出席電視辯論會，表示「來給主席加油」。記者許正宏／攝影

被拍到辯論會台下睡著 吳欣盈：感冒帶孩子沒辦法

2023-12-30 09:59
高雄跨年演唱驚傳有人持刀，民眾奔逃。(截自UDN)

高雄跨年出事 主唱表演一半驚呼「有人拿刀」 觀眾奔逃

2023-12-31 09:26

超人氣

更多 >
影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了
洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的

亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的
網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍