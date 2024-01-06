藍白合破局後與郭台銘失聯？侯友宜：跟他的感情沒變

侯友宜接受陳斐娟專訪。(圖:三立提供)

台灣2024年總統大選投票日下周六登場，國民黨總統候選人侯友宜 ，昨天(5日)接受三立財經iNEWS節目主持人陳斐娟電視獨家專訪，兩人幾乎全程以台語對談，侯友宜針對92共識的定義、國家安全與社會治安問題，分享他的理念與看法。對於新莊炒地皮和凱旋苑租金 爭議，他也正面做出回應。

訪談中侯友宜多次強調他是警察出身，堅持要以法懲治加害人、讓被害人得到公平正義，藉此強調反對廢除死刑，面對主持人陳斐娟提問，是否有對岸人士接觸他、表明支持和給予選舉奧援，侯友宜堅定表示：「沒有！」，並嚴正駁斥所有惡意對他抹紅的言論，

對於藍營邀請組聯合政府，近日被柯文哲批評國民黨太權謀，侯友宜表示，藍白合雖然破局，但這是當時雙方都有的想法。侯友宜說，他一向說話算話，和郭台銘 、柯文哲其實有很多理念相同。主持人陳斐娟進一步提問，是否連絡不到郭台銘站台，侯友宜表示：「他有他的想法，我們要尊重他，我們也期待有這個機會，當然一定要尊重他個人的選擇，我跟他的感情沒變。」侯友宜盛讚郭台銘是台灣經濟很重要的推手，我們應該要珍惜、欽佩他。

對於市長侯友宜請假，所以發生新北市國中生遭割案憾事的說法，侯友宜說，一個社會事件發生，要去重新思考這個事件背後，代表是什麼意義。他還原自己第一時間探視受害家屬的細節，並強調：「我是警政人員出身，我一定要把好人保護好，所以我很堅決主張，我反對廢死！」