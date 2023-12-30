台總統辯論會／侯友宜：小英路線走得通 全世界不會關心台海安全

總統候選人辯論會登場，媒體代表之一台視針對台美關係議題提問，三位總統候選人未來是否贊成蔡英文總統的「小英路線」，未來如何處理美中台關係等。國民黨總統候選人侯友宜質疑，小英路線若這麼好，為何造成兩岸不溝通？走得通，全世界不會關心台海安全問題。(取材自公視YouTube直播)

台灣2024總統候選人辯論會在台北時間30日下午登場，媒體代表之一台視針對台美關係議題提問，三位總統候選人未來是否贊成蔡英文總統的「小英路線」，未來如何處理美中台關係等。國民黨 總統候選人侯友宜 質疑，小英路線若這麼好，為何造成兩岸不溝通？走得通，全世界不會關心台海安全問題。

侯友宜表示，如果小英路線這麼好，為何斷了9個邦交國，造成兩岸不溝通交流？兩岸成為世界最危險地方，讓台灣變成兵役延長一年以及造成大陸戰機飛過來。如果這路線走得通，全世界不會關心台海安全問題。他也回應民進黨 總統候選人賴清德針對國民黨的黑金質疑，民進黨執政八年，國民黨黑金為什麼不抓，辦下去啊。

侯友宜提到，再來說ECFA，ECFA到現在有停嗎，依賴度還是35%，早期說兩岸直航，「查甫找無工、查某找無尪、囝仔得去黑龍江（男人找不到工作，女人找不到丈夫，小孩要送去黑龍江）」，有嗎？沒有嘛。陸生就業，他也說得很清楚，按照現行辦法，整天抹黑。

侯友宜強調，他也要向民眾黨總統候選人柯文哲說，他要走的是台灣的中間路線，按照中華民國憲法，憲法不是神話，是現在進行式，他從一個基層的公務人員，做到有機會，歷經15個職位之後，來拚總統，他做事情從頭到尾就是保持行政中立，好好為人民打拚，不會靠任何一邊。