台總統辯論會／批侯只準備考古題 賴清德：將不卑不亢維持現狀

總統候選人辯論會在公視登場，民進黨總統候選人賴清德稍早已抵達會場。(記者許正宏／攝影)

民進黨總統候選人賴清德 台北時間30日的總統大選辯論會抽到第一輪發言，他在申論時指出，經過三場政見會，他發現國民黨 總統候選人侯友宜只拿上個時代的政策來當政見，表示只準備考古題，沒有準備好。包括已經到2024了還在提九二共識，世界的經貿已經發生結構性變化了，還在提重啟服貿，更特別是台灣目前的再生能源已經高過核能發電，還要重啟核四。他也說，他將不卑不亢，維持現狀。

賴清德也說，至於民眾黨總統候選人柯文哲，則是「有說法沒有做法」，不過很難得，在這次三場政見發表會當中，柯文哲提了許許多多的主張，但是他聽起來愈聽愈熟悉，原來都是目前政府正在做的，例如要重視財政紀律，但蔡英文 總統任內總共還了九千億新台幣，是歷任總統還債最多的，要蓋社會住宅，他當行政院長的時候，他成立了住都中心，積極興建、目前中央所興建的社會住宅已經超過了地方政府，類似的情況不勝枚舉，「我會把複製貼上當作是對政府的讚美，也謝謝柯主席對執政團隊的肯定。」

賴清德說，各位父老鄉親，過時的政策，一定要拋棄，過去的努力，一定要升級，特別是歷史已經開翻了新的一頁，全球也正在進行劇烈的變化，國家的領導人應該要能夠掌握變局，要有決心跟行動力，同時也能夠提出國家願景，說服國人一起往前邁進。

賴清德說，所以他提出了國家希望工程，他將打造民主和平的台灣，他不會跟國民黨一樣走回頭路，甘願淪為極權主義的附庸，他會團結國人，強化國防、強化經濟，強化跟民主陣營肩並肩站在一起，「只要對等、尊嚴，我的門永遠是開的，我願意跟中國進行交流合作，促進兩岸人民的福祉，我會不卑不亢，維持現狀，保護台灣，同時穩定兩岸，也促進印太的和平。」

賴清德說，他要打造創新繁榮的台灣，過去國民黨執政經濟停滯、動能不足，悶經濟的時代已經結束了。2018年到現在，台商回流、外資加碼，大家看股市，屢創新高，未來我將善用台灣的人才豐沛的創意，讓台灣朝向全面的創新型的國家，同時我也會好好運用數位轉型、淨零轉型，兩股轉型的力量，讓台灣形塑智慧、永續的新台灣

賴清德說，他還要打造公義永續的台灣，過去國民黨時代，把照顧的責任丟給個人、丟給家庭的時代已經過去了，七、八年來，蔡英文總統對社會的投資，是歷任總統做得最多的，他將在這個基礎上面，推動0到6歲國家一起養2.0，長照3.0，來減輕三明治家庭的負擔，同時也讓婦女不必因為要養兒育女，也不必為了要照顧父母親而必須離開職場。

賴清德表示，未來要關心支持年輕人，他將推動百億青年海外圓夢基金，他會推動教育平權，還會推動居住正義三大政策，陪伴年輕人走過每一個關卡。2024年的總統大選，國際社會都在關注，都在關注台灣人民在民主陣營還有極權集團到底要做何選擇，國際社會也非常清楚，只有賴清德跟蕭美琴，才能夠繼續跟民主陣營肩並肩一起往前走。