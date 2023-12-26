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搶救36小時盼奇蹟出現 台遭割喉國三生仍宣告不治

記者黃子騰／新北27日電
遭割喉的楊生宣告不治。(記者黃子騰／攝影)
遭割喉的楊生宣告不治。(記者黃子騰／攝影)

新北市某國中三年級15歲楊姓男學生，前天中午遭同校郭姓學生持彈簧刀刺傷頸部、胸部，楊生大量失血失去呼吸心跳，送醫緊急手術後救回但仍在加護病房觀察。行凶的郭生及教唆的林女被依殺人未遂送辦，少年法庭裁定郭生收容，林女責付。不料今天校方證實，楊生傷重昨晚宣告不治，檢警目前正在準備相關司法相驗程序。

有網友今天凌晨在PTT八卦板發文並PO出截圖表示，「剛剛有同學告訴我說那個人已經當天使了」、「說明天學校會對外公布」、「刺人的那個人我國小還跟他同個班，那時候還乖乖的結果現在」、「我女友手也被捅傷因為擋刀」。

楊姓學生送醫時已無呼吸心跳，經院方搶救並裝上葉克膜後恢復心跳，隨後送進手術室緊急手術，終於搶回一命，但仍在加護病房觀察。自稱楊生阿姨在Dcard發文說，「這個教唆的最可惡。」老師透露行凶和教唆的男女學生是校內頭痛分子，未成年犯案沒有前科註記，真的超不公平；「醫生表示缺氧過久，未來等於是植物人，我們已做好準備了」。

楊生家屬這幾天一直守在加護病房盼能聽到楊生的好消息，但凌晨有網友在PTT發文稱「剛剛有同學告訴我說那個人已經當天使了」、「說明天學校會對外公布」。據了解，楊生昨晚已離世，檢方也收到報驗單。

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