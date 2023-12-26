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台前防長馮世寬談台美關係 「只差沒有建交」

記者林怡秀／即時報導
馮世寬穿三星軍裝上MOMOTV「大雲時堂」。(圖／MOMOTV 75台提供)
馮世寬穿三星軍裝上MOMOTV「大雲時堂」。(圖／MOMOTV 75台提供)

台灣前國防部長、現任退輔會主委馮世寬畢生奉獻於軍職，日前穿著三星軍裝接受李四端主持MOMOTV「大雲時堂」專訪，談起職涯過往，他曾大刀闊斧改變軍中移防慣例，提升軍民關係，同時分享對台美軍售看法。

馮世寬擔任台國防部長時曾有特殊的改革，他令參加演習的機甲、炮兵車輛等，行動時不需刻意避開正常上班及放學時間。一次演習時，馮世寬詢問行動時間，聽聞原定是凌晨2時之後，立刻下令改成隔天早上9時，並在行動時隨機選人多的地方查看；馮世寬發現不但沒人抗議，更有百姓拍手鼓勵，他解釋此舉原意：「最重要的是讓他們（百姓）知道，納稅買的所有武器系統這麼精良，訓練精壯，這是非常重要的。」

談起台美關係，美國曾在台灣最艱困的時候派航空母艦支援，也曾在台灣最需要時斷交，馮世寬表示：「這是時代的轉變，我們應該依據時代變革評論一件事情，而不是一件事情從前面一直評論到現在。」

馮世寬說，以現在台海的緊張情勢，美國願意把當初台灣買都買不到的武器，照著作戰理論建議台灣購買，現在台灣能買到這麼多的武器，自然防衛力量增強，他站在軍人立場當然希望有保衛自己的能力，以及應有的武器裝備，他認為此時台美關係非常密切，只差沒有建交，比斷交以後的任何時期都還密切。

國防部 三星

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