「得青年得天下」台首投族不滿2高1低 6成「一定會投票」

示意圖。記者曾原信／攝影

總統大選「得青年、得天下」，年輕人是社會潮流引領者，「百萬首投族」投票 意向常影響選情。二○二四總統大選，本報記者深度訪談多位廿歲至廿四歲「首投族」心聲，年輕人最不滿高房價 、低收入的「相對剝奪感」。對於明年是否返鄉投票，廿五位受訪的首投族，有六成表示「一定會投票」。

學者：首投族沒傳統政黨傾向

據中選會統計，此次大選廿到廿四歲的「○○後」首投族為一○二萬八千多人，雖然占總選舉人數不到一成，但網路世代首投族常是社會議題的「造浪者」，引領政治人物跟進。

文化大學廣告系主任鈕則勳說，首投族特性是沒有傳統的政黨傾向，對候選人的好惡變動快速，可以片刻造神、也可以瞬間毀神，「韓流」就是最明顯的例子。多項民調顯示，民眾黨總統候選人柯文哲比傳統的藍綠總統候選人獲得年輕人較高青睞，但藍白合破局後民調下降，似可印證。

本報記者實地訪談，青年不滿有「二高一低」：高房價、高物價、低薪資。國立嘉義大學學生會政務副會長陳鈺仁反映多數年輕人心聲，大四的他說，對於現狀最不滿的是物價漲太快，他大一時學校附近的便當六十元，現在要八、九十元才有接近的菜色；他對未來就業薪資不樂觀，食品品保工程師三年前月薪是三萬元出頭，至今仍是三萬多元，近年房價成長速度快，社會新鮮人很難存錢買房。

研究生：這輩子應買不了房子

研究生李亮潔對高房價最不滿，她與家人住在屋齡卅年、卅坪的台北老公寓，前陣子鄰居裝潢賣出二千一百萬元，「這種價格，這輩子我應該買不了房子。」她讀傳播研究所，畢業在即有些忐忑，很難想像第一份薪水，如果住台北，月薪至少要三萬六千元才夠付房租、生活費，「想想好像不容易」。

弊案頻傳也受青年重視。清華大學四年級周姓學生說，政府弊案一大堆，尤其疫情這幾年奇怪的採購案都讓人覺得離奇，綠能發展緩慢，民進黨派系的特定人卻能賺飽飽，他很難苟同。高雄科技大學大四學生陳冠閔說，民進黨八年執政貪汙頻傳，公共建設缺乏長期規畫；國民黨缺點則是內鬥太多，雖有許多長期願景，但沒有短期具體建議；民眾黨則缺乏執政團隊和有經驗的人才。

對藍綠白總統候選人，清大畢業生吳騏佑說，賴長期逃避媒體訪問，侯有政績也有爭議；柯政見有統計數據和科學依據，能讓人看出有認真研究，但最大問題是常說錯話。雲林科技大學四年級生陳芳妤說，賴清德 太台獨激進，可能某天就會激怒中國，侯友宜又太親共；既然藍綠兩黨一直輪替，好像也沒什麼改變，不如換人做做看。

中正大學張同學說，他與藍綠白三黨做過政見傾向測試，分別是柯百分之六十、賴百分之卅、侯百分之十；照理說他應該要投柯，但不投的原因包括看不出核心脈絡、哪裡有票就往哪裡走的「西瓜偎大邊」。高雄大學學生權益部長古哲瑋說，他是出櫃男同志，賴清德也出席今年同志遊行，「對我而言相當加分」。

多數受訪首投族：一定去投票

多數首投族受訪時都表示，人生第一次投票權，一定會去投票。不過，家住高雄的台大莊同學表示，回家投票要花不少錢搶高鐵票，效益不高。中正大學四年級張同學說，他要投廢票，因為對三組總統候選人都沒好感。