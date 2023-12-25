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涉違法幫郭台銘連署 國民黨縣議長收押、女兒交保

記者張已亷、劉星君／屏東即時報導
周孟蓉（中，白色背心）25日晚間移送檢方複訊。記者張已亷╱攝影
周孟蓉（中，白色背心）25日晚間移送檢方複訊。記者張已亷╱攝影

國民黨屏東縣議長周典論因涉嫌違法協助鴻海創辦人郭台銘總統連署，他的住處、公館及議會辦公室於25日遭檢調持搜索票搜索，同日晚上遭帶至調查局南機站調查後，再轉到往屏東地檢署複訊。檢方訊後認為周典論涉嫌違反總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款連署行賄罪嫌重大，昨晚間向屏東地院聲請羈押禁見，於今凌晨1點左右獲准。

鴻海創辦人郭台銘今年9月以獨立參選人方式在全台設立總統選舉連署站，屏東地檢署10月接獲檢舉，潮州鎮有人涉嫌花錢買個資，全案繼潮州鎮長周品全遭收押後，向上延燒偵辦，檢方25日持搜索票到議長周典論新園鄉住處等地搜索，將周典論與他的三女周孟蓉帶回調查局南機站調查，晚間依涉嫌違反總統副總統選舉罷免法移送屏東地檢署複訊，檢方深夜訊問周孟蓉後50萬元交保，議長周典論則於今凌晨1點左右向法院聲押獲准，

屏東縣議長周典論於25日晚上7點半左右離開調查局南機站後，由檢調陪同於8點半左右到屏東地檢署複訊。周典論三女周孟蓉則於晚上10點移送到檢方複訊。地檢署外昨晚聚集許多支持周典論的民眾，不少議員也到場關心。次女周佳琪也在地檢署外焦急守侯。副議長盧文瑞等人決議於今邀集國民黨籍縣議員召開記者會，表達司法政治迫害。

國民黨屏東縣議長周典論因涉嫌違法協助鴻海創辦人郭台銘總統連署，遭檢調帶回訊問。檢...
國民黨屏東縣議長周典論因涉嫌違法協助鴻海創辦人郭台銘總統連署，遭檢調帶回訊問。檢方訊後認為周典論涉嫌違反總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款連署行賄罪嫌重大，今凌晨1點左右向屏東地院聲請羈押禁見獲准。本報資料照

郭台銘 罷免 國民黨

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