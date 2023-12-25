涉違法幫郭台銘連署 國民黨縣議長收押、女兒交保

周孟蓉（中，白色背心）25日晚間移送檢方複訊。記者張已亷╱攝影

國民黨 屏東縣議長周典論因涉嫌違法協助鴻海創辦人郭台銘 總統連署，他的住處、公館及議會辦公室於25日遭檢調持搜索票搜索，同日晚上遭帶至調查局南機站調查後，再轉到往屏東地檢署複訊。檢方訊後認為周典論涉嫌違反總統副總統選舉罷免 法第87條第1項第2款連署行賄罪嫌重大，昨晚間向屏東地院聲請羈押禁見，於今凌晨1點左右獲准。

鴻海創辦人郭台銘今年9月以獨立參選人方式在全台設立總統選舉連署站，屏東地檢署10月接獲檢舉，潮州鎮有人涉嫌花錢買個資，全案繼潮州鎮長周品全遭收押後，向上延燒偵辦，檢方25日持搜索票到議長周典論新園鄉住處等地搜索，將周典論與他的三女周孟蓉帶回調查局南機站調查，晚間依涉嫌違反總統副總統選舉罷免法移送屏東地檢署複訊，檢方深夜訊問周孟蓉後50萬元交保，議長周典論則於今凌晨1點左右向法院聲押獲准，