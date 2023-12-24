趙少康：比起買武器 最好的防衛是大陸人認為台灣好

國民黨副總統候選人趙少康今天下午南下藍營立委缺席的屏南選區，他在恆春造勢場打出戰爭牌和觀光牌。記者潘欣中／攝影

國民黨副總統候選人趙少康今天下午南下屏東恆春造勢，打出戰爭牌和觀光 牌，強調若民進黨 總統候選人賴清德當選，兩岸關係會比現在更緊張，對台海和平是最大的威脅；「比起購買武器、軍演，最好的防衛就是大陸人認為台灣好，要求北京不要打，這才是最重要的！」

恆春半島是觀光旅遊勝地，趙少康一開始就強調，觀光占GDP11%很重要，除了地方長年爭取的屏南快速道路、恆春觀光鐵路支線等重大交通建設會全力爭取，依山傍海的恆春半島，風景在台灣名列前茅，是世界級的風景，但好的風景要人來欣賞，本來兩岸有交流，民進黨執政8年也沒有溝通也沒交流。

他說，原本兩岸有60點直航點，現在可能增至10個點，但還是太少，很可惜；觀光是無煙囪工業，可帶進可觀的收入，促進相互了解，中國大陸遊客到台灣觀光，山海景色怡人、居民友善熱情、水果香又甜，農特產富饒，如果有一天共產黨要用飛彈打台灣，來過台灣的大陸人一定反彈，開放陸客來台觀光一舉多得。

他說，不知民進黨怎麼想的，為了意識型態，每天抗中反中恨中，抗了半天有什麼用，中共 戰機每天過中線、戰艦包圍台灣，對台灣有什麼好？年輕人役期由4個月延長至1年，有用嗎，國防預算3千億變6千億，都是人民納稅錢，用在其他建設該有多好。

「大家希望美麗的寶島變戰爭?」他說，明年這張選票很重要，是戰爭與和平的選擇，台灣禁不起戰爭，不管美國人會不會來，戰場一定在台灣；民進黨把經濟搞得一塌胡塗，現在外銷已連14黑，能源政策要廢核，天然氣占50%，冬天存量14天，夏天7天，每天說要國家安全，到時中共一圍，兩周就斷氣了。