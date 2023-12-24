柯文哲改裝宣傳車卡恆春西門 疑毀損國定古蹟

民眾黨「民眾開講」昨晚在屏東恆春西門廣場舉行，發生宣傳車誤判高度，一度卡在國定古蹟恆春古城西門弧形城口內。(圖／取自孟買春秋臉書)

民眾黨「民眾開講」昨晚在屏東恆春西門廣場舉行，正副總統候選人柯文哲 及吳欣盈到場，卻發生小貨車改裝的宣傳車誤判高度，一度卡在國定古蹟 恆春古城西門弧形城口內動彈不得，警方協助車輛洩胎壓後脫困；是否有造成古蹟損壞，尚待釐清。

恆春西門和北門城門是弧形建築，中小型貨車司機未注意或誤判高度，會撞上城門頂部紅磚，司機都自認倒楣駕車離去，曾有小貨車司機「卡」在城門動彈不得，警方據報趕至處理，因恆春古城是國定古蹟，城門上方紅磚遭刮傷，文化部文資局不僅求償修護費，還被依違反文化資產保存法毀損古蹟罪嫌函送法辦，後來司機賠償修護費獲緩起訴處分。

屏東縣政府文化資產保護所指出，恆春古城是國定古蹟，由文化部文資局主管，雖然貨車撞上城門是無心之過，但文資法毀損古蹟是公訴罪，依法可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上2000萬元以下罰金，還要負修護賠償責任，希望駕駛人經過城門時多一分尊重及小心，但目前尚未接獲通報。

文資所說，為避免發生意外，恆春鎮公所已在恆春西門和北門城前後路口架限高架和警告標誌，至於設限高架，要符合不能改變古蹟外貎的法令規定，也牽涉到鄰近的私有地，文資局正研擬最佳方案。