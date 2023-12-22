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TVBS民調／賴蕭配僅領先侯康配1個百分點

記者程遠述／台北即時報導
TVBS民調中心今公布最新民調，民進黨賴蕭配支持度為 33%，國民黨侯康配支持度維持32%，台灣民眾黨柯盈配則為 24%，此外有 11%選民表示未決定。本報資料照片
TVBS民調中心今公布最新民調，民進黨賴蕭配支持度為 33%，國民黨侯康配支持度維持32%，台灣民眾黨柯盈配則為 24%，此外有 11%選民表示未決定。本報資料照片

TVBS民調中心今針對2024年總統大選支持度，公布其12月15日至12月21日間進行的最新民調，該調查中指出，民進黨賴清德與蕭美琴的賴蕭配支持度為33%，較上周12月12日的調查下滑3個百分點，國民黨侯友宜與趙少康的侯康配支持度維持32%，而台灣民眾黨柯文哲與吳欣盈的柯盈配則為24%，回升2個百分點，此外有11%選民表示未決定。

TVBS也在該民調中指出，87%民眾表示會去投票，3%不一定，10%不會去投票，推估投票率79%，高於4年前實際投票率。立委政黨票支持度方面，該民調顯示國民黨32%，民進黨30%，民眾黨18%，時代力量4%，15%未決定。

該民調交叉分析並顯示，20到29歲年輕選民支持柯盈配的比例回升7個百分點，至56%，而支持賴蕭配的比例則減少5個百分點，降至24%，侯康配略增至13%。30到39歲選民支持柯盈配的比例也增加4個百分點，至48%，賴蕭配則減少4個百分點，至27%，侯康配略增至18%。

40到49歲對三組人選支持度變化不大，仍以賴蕭配35%最高，而侯康配及柯盈配也都有三成左右。50到59 歲支持賴蕭配比例呈現下滑，減少7個百分點，降至29%，侯康配則增加7個百分點，至51%，柯盈配則僅12%。60歲以上選民對三組候選人支持度皆小幅下滑，賴蕭配與侯康配仍在四成上下，柯盈配則只有3%。

地區分析方面，北北基地區支持賴蕭配（29%）及侯康配（36%）的比例皆下滑6個百分點，柯盈配則回升7個百分點，至24%。桃竹苗地區支持侯康配比例增加8個百分點，至40%，柯盈配下滑至26%，賴蕭配也下滑至25%。而高屏澎地區支持賴蕭配比例也呈現下滑，減少6個百分點，至48%，侯康配則上升7個百分點，至 27%，柯盈配略增至17%。

該民調指出，本次調查訪問主題為「選前三周，2024 總統大選支持度調查」，是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於今年12月15日至12月21日晚間18：30至22：00，共接觸2154位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為314位，拒訪率為14.6%，最後成功訪問有效樣本1840位(市話918、手機922)，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.3個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項 進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

柯盈配 賴蕭配 侯康配

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