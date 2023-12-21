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他選副總統捐農舍 妻抱屈：我們與賴清德不同 很受傷

記者劉星君、張已亷／屏東即時報導
立法院前院長蘇嘉全農舍位在屏東縣長治鄉德榮村，台24線附近，如今通往農舍的道路，因附近都是私人地，非當地住戶無法進入，僅住戶與鄉公所人員進出。記者劉星君／攝影
立法院前院長蘇嘉全農舍位在屏東縣長治鄉德榮村，台24線附近，如今通往農舍的道路，因附近都是私人地，非當地住戶無法進入，僅住戶與鄉公所人員進出。記者劉星君／攝影

民進黨總統候選人賴清德老家違建爭議延燒，賴清德稱將老家公益信託。2012年，民進黨副總統候選人蘇嘉全被爆出豪華農舍爭議，蘇家將農舍捐給長治鄉公所止血，但至今逾10年，農舍仍閒置。蘇妻洪恒珠今滿腹委屈說，蘇嘉全與賴清德完全不同，「我們是完全合法農舍，有5張合法執照」，當初直接捐給鄉公所，多慘多委屈，「我們已經受傷很嚴重，真的好可憐」。

長治鄉公所一度申請拆除蘇嘉全農舍，回歸農業用途，但2020年被屏東縣審計室駁回。蘇嘉全農舍如何活化成地方燙手山芋。長治鄉代理鄉長許重慶無奈說，農舍位置偏僻，目前僅維持現狀，定期派人打掃管理。

「我們與賴清德是完全不同情況。」洪恒珠今天接受本報訪問時表示，當初農舍就直接捐給長治鄉公所，「我們是完全合法農舍，有5張合法執照，有多慘多委屈，不要再拉我們了，已經10多年了，不要再讓我們見報了。」

「選賢與能不是用房子規定，在那邊卡來卡去，沒什麽麽意義。」洪恒珠反問，不然去問高雄市前市長韓國瑜的房子有沒有過戶？都不查韓國瑜也很奇怪，韓國瑜的房子現在是不是違建有拆掉？有過戶了嗎？資金流向是怎麼樣？怎麼都不查韓國瑜？

洪恒珠說，「我們已經受傷很嚴重的人，一直吵我們，我們真的好可憐」；記者問，會希望鄉公所怎麼處理？洪恒珠說，已經捐了很久，鄉長現在也被關，群龍無首。

長治鄉公所指出，該建物需幾百萬元整理，公所經費短缺，僅做公務，未對外開放或做其他用途，鄉內已有3間圖書館，各社區有活動中心，足以供應鄉親需求。

蘇嘉全的農舍位在屏東縣長治鄉德榮村，台24線附近，當年爆發後，被稱為「阿嘉的家」，當時還成為打卡景點，如今通往農舍的道路，因附近都是私人地，非當地住戶無法進入，僅住戶與鄉公所人員可進出。

立法院前院長蘇嘉全農舍位在屏東縣長治鄉德榮村，台24線附近，3年多前農舍內部情況...
立法院前院長蘇嘉全農舍位在屏東縣長治鄉德榮村，台24線附近，3年多前農舍內部情況。圖／報系資料照

賴清德 韓國瑜 民進黨

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