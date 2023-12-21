中國停止ECFA部分產品關稅減讓 台外交部：公然介選

針對中國宣布中止部分ECFA產品關稅減讓，台外交部表示，對此明白且不掩飾的介選行為，呼籲國際社會表達嚴正關切並予以譴責。（本報系資料照片）

針對中國今宣布中止部分ECFA產品關稅 減讓，台外交部表示，中國在距離台灣總統大選投票 不到一個月之際，公告中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）部分產品關稅減讓，其時間及動機明顯有意壓迫台灣人民自主判斷空間，以經濟武器引導台灣民主選舉朝向對其有利的方向。對此明白且不掩飾的介選行為，台外交部呼籲國際社會表達嚴正關切並予以譴責。

台外交部指出，中國對於兩岸加入世界貿易組織（WTO）時即已存在並施行多年的貿易措施，未經協商即片面於今年4月台灣執政黨提名候選人當日，宣布對台進行貿易調查，且調查期限截止日期亦「巧合地」落在台灣選舉投票日前一日。

中國商務部 於15日提前公告調查結果，國台辦即指稱「民進黨當局」措施違反義務，同時雙方「可在九二共識基礎上協商解決經貿關係問題」，質疑特定政黨，鼓吹不被多數台灣人接受的特定政治主張，明目張膽的公然介選。

台外交部表示，本次以經濟脅迫手段介入台灣民主程序，台灣政府已預作準備，可有效降低衝擊。藉此呼籲國際社會特別注意跟中國經濟互動的風險問題，特別是中國政府喜好武器化經貿往來的作為，凸顯出加速經濟去風險的戰略意義，以及國際合作共同抵抗經濟脅迫的重要性，因為不只台灣，任何民主國家都可能成為下一個受害者。