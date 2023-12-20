台總統政見會聚焦居住正義 賴侯柯端牛肉搶年輕票

台灣中選會宣布電視政見發表會時間，圖為民進黨總統參選人賴清德(左)、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。（中央社）

台灣總統大選首場電視政見發表會今晚登場，民進黨 總統候選人賴清德 表示將全力推動社宅。國民黨總統候選人侯友宜 則提出「青年5好康」的政見，助青年輕鬆安居。民眾黨總統候選人柯文哲則說，政府應減少國有地標售，結合地方公共需求，大量興建社宅。

2024大選倒數，民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜今天晚間7時參與首場總統候選人電視政見發表會，透過3輪政見發表正面交鋒。

在內政議題方面，賴清德表示，他除了要打造民主和平的台灣，還要擴大社會投資，加薪、減稅、少負擔三原則，讓每個人在人生的每個階段都能獲得最大的協助，讓年輕人看到希望、壯年人實現夢想、老人擁有幸福、弱勢者可以得到照顧。

賴清德指出，為解決年輕人的居住問題，他將全力推動社會住宅，社會普遍認為侯友宜的「侯康貸」政策不可行，不如多興建社會住宅。新北市塭仔圳市地重劃，全案有400公頃，但目前只規劃2100戶，若按5%計算，可再增加一萬戶以上，如果侯友宜不願做，由他來做。

另外，賴清德表示，他有一個夢想，就是讓台灣在經濟上能夠成為日不落國，不論太陽在何時何地升起，都可以照到台灣的企業，他也會持續壯大科技產業，推動半導體、人工智慧（AI）、軍工安控、低軌道衛星等5大信賴產業。政府也要做中小微型企業的靠山，中小微型企業穩定，社會才會安定。

侯友宜表示，總統蔡英文說要建20萬戶的社會住宅，但現在也跳票。賴清德擔任過台南市長，但社會住宅卻是零戶。現在賴清德又開了一張支票，但他相信一定做不到，就是8年要建造13萬戶的社會住宅，這要年輕人如何相信，因為賴清德一戶都沒建過。

侯友宜指出，他為了要照顧年輕人，因此提出「青年5好康」的政見，包括助你輕鬆安居、助你安心生養、助你加薪圓夢、助你學貸減輕、助你公共參與。年輕人很怨嘆政府，這幾年真的讓民眾覺得政府照顧得不多，他要拚、要讓年輕人有機會，民進黨執政則完全讓人看不到機會。

侯友宜表示，賴清德叫薪水不高的照服員做功德，他聽了很難過，賴清德也跟年輕人說房價正在降低，但有降過嗎，民進黨的官員說年輕人買不起房是因為不會規劃，千錯萬錯都是年輕人的錯，民進黨都沒錯，7年多了，民進黨證明是光說不練，年輕人的夢想成空。

柯文哲則重申政府財政紀律，他主張修改預算法中特別預算空白授權條文，並修正財政收支劃分法，避免地方政府樣樣都看中央臉色。他也主張召開全國賦稅改革會議，並主張勞務所得、資本所得分開課稅，避免「有錢人越來越有錢、窮人越來越窮」，形成階級世襲。

柯文哲也表示，居住正義應是讓年輕人有安心休息的家，他主張應大力蓋社會住宅、大力改革稅制、大力補貼租金；當社會住宅數量未達總戶數5%之前，政府應減少國有地的標售，不該帶頭炒房、炒地，而應結合地方公共需求，大量興建社會住宅。

柯文哲指出，賴清德喊出「百萬戶社宅」，但蔡英文總統曾說要蓋20萬戶社會住宅已跳票，賴清德是否在跳票的基礎上跳票更多；賴清德說要讓青年買房的貸款年限從30年變成40年，侯友宜加碼喊出不用付頭期款，但問題在房價，賴侯政見根本沒有減輕年輕人購屋的負擔。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點