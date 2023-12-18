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總統畢業要做什麼？ 蔡英文退休計畫曝光

記者黃羿馨／新竹即時報導
蔡英文表示，國會過半相當重要，請大家支持民進黨提名的候選人，並也請大家政黨票投民進黨，全力搶救不分區王義川，「王義川上，民進黨國會就過半」。（記者黃羿馨／攝影）
蔡英文表示，國會過半相當重要，請大家支持民進黨提名的候選人，並也請大家政黨票投民進黨，全力搶救不分區王義川，「王義川上，民進黨國會就過半」。（記者黃羿馨／攝影）

總統蔡英文今天到新竹縣竹北天后宮參香祈福，接著來到廟口與鄉親交流，不少長輩熱烈歡迎，紛紛大喊「總統好」，並拿起手機拍照，但因維安考量，蔡英文並未與民眾近距離接觸，顯現出疏離感，有人只好站到椅子上拍照。蔡英文也向鄉親透露退休計畫，「畢業後說不定就變成老師了」。

蔡英文表示，今天她來新竹縣主要有兩個目的，第一希望這次選舉能得到更多支持，讓民進黨提名的候選人都能順利當選，更重要就是謝謝大家這幾年的支持。蔡英文也向鄉親推薦兩位民進黨提名的新竹縣立委候選人，分別為一選區詹紀緹、二選區曾聖凱。

蔡英文指出，詹紀緹是客家妹，我們需要培養一個強而有力又年輕的客家妹，進入國會協助總統處理國家事務，把中央跟地方連結起來，地方有什麼需求，就請她到國會爭取。

至於曾聖凱是陽明交大年輕的教授，蔡英文強調，年輕很重要，因為耐操好用，且她對教授有偏好，「因為我也是教授」，民進黨這次提出桃竹苗大矽谷計畫，中間需要有好的立委來共同執行。

蔡英文說，科學園區已拓展到桃園、苗栗，但卻沒有整體規劃，到處都是交通瓶頸，基礎建設也沒有完整，若要讓科學園區跟美國矽谷一樣，必須要整合性規畫、建設，才能把桃竹苗資源整合，在下一個世代成為世界的高科技中心。

「選對人好日子繼續過」，蔡英文表示，她總統畢業後，說不定自己會回去當老師，也希望民進黨年輕的立委可以繼續接班，而國會過半也很重要，要請大家把政黨票投給民進黨，全力搶救不分區王義川，「王義川上，民進黨國會就過半」。

蔡英文透露，總統畢業後，說不定就就會回去當老師。（記者黃羿馨／攝影）
蔡英文透露，總統畢業後，說不定就就會回去當老師。（記者黃羿馨／攝影）

蔡英文 民進黨 矽谷

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