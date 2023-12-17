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長榮機師22日啟動投票 不排除春節突襲罷工

記者周湘芸／台北即時報導
機師工會18日前往交通部抗議。(記者周湘芸／攝影)
機師工會18日前往交通部抗議。(記者周湘芸／攝影)

長榮航空機師控訴，長榮航空2011年以來實質減薪逾10%，且為填補人力與違法仲介大量引進外籍機師。機師工會於今天(台北時間18日)赴交通部召開記者會宣布，12月22日起至2024年1月4日發起為期2周罷工投票，目前工會成員約660人，若同意票逾5成即可發動罷工，目標同意票達7至9成，雖然罷工時間未定，但也不排除在過年突襲式啟動，仍待後續協商狀況而定。

機師工會今赴交通部召開記者會並遞交陳情書，由航政司簡任技正楊博文代表收下。機師工會指出，長榮航空苛扣成本、導致空地勤都出現大量人力缺口，為了填補人力甚至透過違法仲介大量引進外籍機師等問題，已對旅客造成潛在且嚴重的風險，主管機關交通部責無旁貸，有必要負起最大責任，也要求交通部藉此檢討長榮航空航權。

機師工會理事長，同時也是長榮航空的正駕駛李信燕指出，長榮航空宣稱「優先招募及培訓本國籍機師」，每年有志進入飛行員職業領域而報考長榮航空培訓機師的國人逾2000人，但近一年來新進本國籍機師「錄取」人數僅約100位，透過違法仲介引進的外籍機師人數卻是近2倍。

李信燕也說，長榮集團各部門人力嚴重短缺，採取超時加班、缺乏訓練，直接、間接造成安全事故頻傳的現象，上周才清楚列出長榮航空今年度已傳出的6起重大飛安、地安事故，沒想到時隔一周又傳至少2起地安相關事故，經了解造成事故的原因，同樣與人力不足、缺乏訓練關係密切。

李信燕指出，交通部身為主管機關，有責任要求長榮航空限期改善，也應透過全面檢討、甚至縮減航權等更嚴厲的行政手段，讓長榮航空回歸正道。針對持續違法仲介外籍機師，桃園市政府也應全面勞檢、連續開罰。

機師工會表示，12月22日起長榮航空的機師會員將舉行為期2周罷工投票，預計1月5日上午開票公布結果，目前長榮會員約有660人，若同意票超過一半即可發動罷工，工會此次目標希望同意票達7至9成。雖然確切罷工時間點未定，但若後續中央、地方無法居中協調達共識，也不排除過年啟動罷工。

楊博文指出，工會的聲音都聽到了，交通部對飛安有一貫堅持，也是大家共同的普世價值，這點一定不能打折。至於大家注重的民眾權益，也是航空藉人員的共同目標，讓民眾安全安心完成旅程，是交通部一定要堅持。

楊博文也說，民航局已經促請長榮航空積極對話，勞動部也在進行勞資協商，在大家努力下，也希望工會不要放棄對話，跟公司達成共識。針對工會要求將頻繁發生勞資爭議列入航權評比標準，他則說，航權涉及多層面，會整體思考考量。

機師工會18日前往交通部抗議。(記者周湘芸／攝影)
機師工會18日前往交通部抗議。(記者周湘芸／攝影)
機師工會理事長李信燕代表遞交陳情書，由航政司簡任技正楊博文代表收下。(記者周湘芸...
機師工會理事長李信燕代表遞交陳情書，由航政司簡任技正楊博文代表收下。(記者周湘芸／攝影)
機師工會理事長李信燕18日赴交通部宣布將啟動罷工投票。(記者周湘芸／攝影)
機師工會理事長李信燕18日赴交通部宣布將啟動罷工投票。(記者周湘芸／攝影)

長榮 罷工 投票

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