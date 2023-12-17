「綠能」不能走回頭路 賴清德：沒綠電就沒台積電
民進黨總統候選人賴清德及立委賴惠員北台南聯合競總今日成立，賴強調，推動綠能不能走回頭路，「沒有綠電就沒有台積電」，上任後更一定徹底掃除綠電蟑螂，若地方推動綠電受到阻礙，就由中央來做，責任由中央來扛。
造勢活動安排在新營長勝營區公園登場，主辦單位估計會場至少湧入1萬人，賴清德致詞時掩不住對副手蕭美琴讚美，還問台下支持者「有無贊成沒？」、「美琴表現好還是壞？」他更打趣說，「美琴是貓派，我是狗派，所以貓派狗派大團結，共同來守護台灣，總統大選，（民進黨）非贏不可，台南市得票率更要贏到破紀錄」。
賴清德話鋒一轉，抨擊在野黨近來鋪天蓋地抹黑攻擊台南，更用去年發生的88槍擊案借題發揮，鄉親開槍及策畫槍擊案的人，都和國民黨有關係，國民黨竟然用88槍案來抹黑、攻擊台南，這叫做「做賊喊抓賊」，國民黨欠台南人一個道歉。
他也點名國民黨總統候選人侯友宜及民眾黨總統候選人柯文哲，他們3人都當過市長，誰市長任內最清廉？弊案最少？他更喊問台下鄉親誰市長時清廉度最高，支持者也熱情回應賴清德。
賴拉高分貝說，民進黨不是100分，任何弊案該查就查，該辦就辦，該離開就離開，未來若當選總統，不管是哪派？哪一流？民進黨唯一選擇，就是正派、清流，自己任民進黨主席，祭出比法律更嚴格排黑條款，有問題的，一律都不能擔任民進黨公職，未來若當總統，無論在那城市，絕對支持檢調徹查到底，讓黑、金、槍、毒、詐騙、貪汙無容身之地。
而面對光電問題，賴清德強調，聯合國氣象高峰會議已通過2030年前，再生能源需為目前的三倍，顯示推動能源轉型已是世界趨勢，未來台灣產品要銷售出去，就必須有一定比例的綠電，也就是說「沒有綠電就沒有台積電」。過去7年，總統蔡英文已完美完成第一階段能源轉型，目前綠電供應已超過10%，超過核能發電量，推動綠電已不能有回頭路。
賴清德也強調，未來地方推動綠電受到阻礙，就由中央來做，責任由中央來扛，絕對不容許任何綠電蟑螂出現，一旦出現綠電蟑螂，一定徹底掃除。
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