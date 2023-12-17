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「綠能」不能走回頭路 賴清德：沒綠電就沒台積電

記者謝進盛／台南即時報導
民進黨總統候選人賴清德及立委賴惠員北台南聯合競總在新營成立，賴清德（中）力挺現任賴惠員，籲請鄉親讓民進黨在台南得票率創新高。（記者謝進盛／攝影）
民進黨總統候選人賴清德及立委賴惠員北台南聯合競總在新營成立，賴清德（中）力挺現任賴惠員，籲請鄉親讓民進黨在台南得票率創新高。（記者謝進盛／攝影）

民進黨總統候選人賴清德及立委賴惠員北台南聯合競總今日成立，賴強調，推動綠能不能走回頭路，「沒有綠電就沒有台積電」，上任後更一定徹底掃除綠電蟑螂，若地方推動綠電受到阻礙，就由中央來做，責任由中央來扛。

造勢活動安排在新營長勝營區公園登場，主辦單位估計會場至少湧入1萬人，賴清德致詞時掩不住對副手蕭美琴讚美，還問台下支持者「有無贊成沒？」、「美琴表現好還是壞？」他更打趣說，「美琴是貓派，我是狗派，所以貓派狗派大團結，共同來守護台灣，總統大選，（民進黨）非贏不可，台南市得票率更要贏到破紀錄」。

賴清德話鋒一轉，抨擊在野黨近來鋪天蓋地抹黑攻擊台南，更用去年發生的88槍擊案借題發揮，鄉親開槍及策畫槍擊案的人，都和國民黨有關係，國民黨竟然用88槍案來抹黑、攻擊台南，這叫做「做賊喊抓賊」，國民黨欠台南人一個道歉。

他也點名國民黨總統候選人侯友宜及民眾黨總統候選人柯文哲，他們3人都當過市長，誰市長任內最清廉？弊案最少？他更喊問台下鄉親誰市長時清廉度最高，支持者也熱情回應賴清德。

賴拉高分貝說，民進黨不是100分，任何弊案該查就查，該辦就辦，該離開就離開，未來若當選總統，不管是哪派？哪一流？民進黨唯一選擇，就是正派、清流，自己任民進黨主席，祭出比法律更嚴格排黑條款，有問題的，一律都不能擔任民進黨公職，未來若當總統，無論在那城市，絕對支持檢調徹查到底，讓黑、金、槍、毒、詐騙、貪汙無容身之地。

民進黨總統候選人賴清德及立委賴惠員北台南聯合競總今下午在新營成立，賴清德（中）及...
民進黨總統候選人賴清德及立委賴惠員北台南聯合競總今下午在新營成立，賴清德（中）及市長黃偉哲力挺現任賴惠員（右二），籲請鄉親讓民進黨在台南得票率創新高。（記者謝進盛／攝影）

而面對光電問題，賴清德強調，聯合國氣象高峰會議已通過2030年前，再生能源需為目前的三倍，顯示推動能源轉型已是世界趨勢，未來台灣產品要銷售出去，就必須有一定比例的綠電，也就是說「沒有綠電就沒有台積電」。過去7年，總統蔡英文已完美完成第一階段能源轉型，目前綠電供應已超過10%，超過核能發電量，推動綠電已不能有回頭路。

賴清德也強調，未來地方推動綠電受到阻礙，就由中央來做，責任由中央來扛，絕對不容許任何綠電蟑螂出現，一旦出現綠電蟑螂，一定徹底掃除。

賴清德 民進黨 國民黨

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