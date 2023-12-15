夏立言又訪中 賴清德：啟人疑竇、中國介選

民進黨總統候選人賴清德。記者翁唯真／攝影

國民黨副主席夏立言訪中。民進黨 總統候選人賴清德 今天說，此行啟人疑竇、過程不公開透明，國民黨應公布細節；中國明顯介入選舉，民進黨不僅面對在野黨，還有共產黨在外協力。

賴清德下午至桃園市立委第2選區民進黨參選人黃世杰楊梅競選總部，出席「賴桑與杰哥約在楊梅青年有夢，守護婦幼：共築孩子未來的路」活動。

賴清德接受媒體聯訪時，被問及怎麼看夏立言正在訪問中國、中國商務部認定台灣對中國貿易限制措施構成貿易壁壘，未來當選要怎麼改善兩岸關係。

賴清德表示，台灣跟中國都是世界貿易組織（WTO）的會員國，若有爭端應該尋求世界貿易組織的機制來解決，不應該在選前1個月刻意公布、企圖影響選情，這是公然介入台灣這場選舉。

賴清德也說，夏立言此時此刻前往中國，啟人疑竇，所有的過程不公開也不透明，國民黨在這場選舉中，應該要公布夏立言訪中的目的、跟誰見面、談了什麼事、有什麼計畫，國人有知的權利。

賴清德強調，中國介入這場選舉是相當清楚，民進黨面對的不僅是在野黨，還有共產黨在外協力，在這種狀況下更應該團結贏得選戰、守護國家；未來他若當選，一定是只要能夠對等尊嚴，會基於兩岸人民的福祉來跟中國進行交流合作，維持印太的和平和穩定。

媒體詢問，民眾黨總統候選人柯文哲 說自己作風像故總統蔣經國，又說自己是「陳定南進化版」，還自比耶穌，且在談到兩岸關係時說不需要製造敵人，還說採取刺蝟態度會失去更多朋友，偶爾被騙一兩次沒有關係。

賴清德表示，柯文哲聽起來有點像誇大妄想，柯文哲不是這三個人中任何一個，更不可能三位一體；柯文哲也不應該凡事把台灣守護民主憲政體制當成對中國的挑釁，任何事都歸責台灣，完全沒看到中國對台灣的文攻武嚇，這是一個選總統的人不該有的心態。

媒體追問，怎麼看柯文哲日前說，台灣不要想著加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）比較好。

賴清德表示，CPTPP是更高標準的區域經濟體、由西方民主陣營主導，RCEP是由中國在控制，就台灣的立場應該要優先加入CPTPP，而且台灣也已經提出申請、也得到日本等國家的公開支持，有信心未來加入CPTPP。

賴清德也說，RCEP的部分，除非接受中國的要求，九二共識、一國兩制，否則怎麼有辦法得到中國的支持加入，所以當柯文哲主張要加入RCEP，也應該要說明要怎麼得到中國的支持加入RCEP。

媒體詢問，民眾黨支持者搶到開票日當天民進黨總統候選人賴清德競總前方的北平東路路權，是否會派人協調，選前之夜和開票日有什麼規劃。

賴清德說，如果是民進黨的支持者申請了民眾黨競選總部的路權，他會請民進黨的支持者要把路權歸還給民眾黨，因為每個政黨歷年來開票時都在自己的競總辦活動，這樣才合理；投票的前天晚上會在台南和新北造勢，開票日當天也希望在競總前開票。

媒體詢問有關桃園立委選情，國民黨主席朱立倫日前說桃園要坐五望六，民進黨是否有預估席次等，以及台南選情是否不穩。

賴清德表示，桃園這次提名或推薦的立委都很優秀，對每名參選人都有信心，會贏得勝利，至於台南選情，有掌握也很穩定，不管是朱立倫或是其他名嘴，基本上都是夜間吹哨子，壯膽而已。

賴清德在活動致詞時表示，總統蔡英文重視文化活動，也有各項政策，他當選後希望能讓每名年輕人都能在嚮往的領域追夢，尤其是文化工作。

賴清德也說，蔡英文總統任內推動20萬戶的社會住宅，明年5月20日以前就會達標、不會跳票，未來他會用8年的規劃做30萬戶，也會加上公私協力、地方中央合作，黃世杰在楊梅找多少土地，他就蓋多少社會住宅，希望台灣不只是企業家，弱勢民眾也能過好生活。

針對地方醫療資源，賴清德也說，國立清華大學附設桃園醫院確定會在大園，衛生福利部桃園醫院新屋分院的擴建也已經確定，黃世杰也會協助楊梅爭取市立醫院或兒童醫院，讓地方受到好的照顧。