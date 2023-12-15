中國網軍介選 台國安人士曝操作手法

台灣大選將屆，國安局有關單位追查發現，中國網軍透過大量異常社群帳號，跨平台發布「政府培養駭客危害民眾」的假訊息；這些網軍還收到「任務要求」，在臉書投放、轉發假訊息50次意圖介選。圖為示意圖，非文中當事人。(路透)

台灣大選將屆，國安局有關單位追查發現，中國網軍透過大量異常社群帳號，跨平台發布「政府培養駭客 危害民眾」的假訊息；這些網軍還收到「任務要求」，在臉書 投放、轉發假訊息50次意圖介選。

國安有關人士指出，有心人士以系統性操作方式，散布「政府培養駭客危害民眾」等不實內容，刻意引導輿論風向，再深入探究之下，發現背後有中國操作痕跡。

首先，12月5日在臉書有貼文，以「林宇翔竊取兜售民眾個人信息真是無恥至極#民進黨 駭客」為題，指資安專家林宇翔利用駭客技術非法獲取台灣及世界各地約1億條個資。

隨後，臉書、PTT以及噗浪大量帳號協同擴散，這類協同帳號平時除大量散布「反法輪功」貼文外，均無任何活動，且臉書相關帳號均存在「近期創立帳號」、「使用外國姓名及頭貼」、「無好友」、「無相關生活動態」等異於尋常帳號的特徵，以及「不同帳號、同時間發文」現象，疑似操控網路帳號以引導輿論風向。

此外，上述部分臉書帳號還使用「台灣地區領導人選舉」、「網暴」、「黑客」等大陸用語發文，極有可能是中國網軍在幕後操作。

據指出，國安有關單位進一步追查發現，臉書帳號Katarzyna Janczak貼文夾帶的圖片中，竟有「任務要求」截圖，其內容為「張業濤」以簡體中文發訊，要求聊天群組成員「在facebook上帶話題投放輿料50次，並對單篇貼文轉發50次，評論50次…揭民進黨大量培養黑客危害民眾；對個人隱私表示擔心。工作截圖請於12月7日中午下班前反饋」；相關指示與前揭臉書社群觀察到的協同行為吻合。

國安人士指出，綜觀此次的操作手法包含「擴散帳號存在異常特徵」、「私密群組下達指示」等，顯示是由組織性網軍集團幕後操控，加上大選將屆，中國介選意圖不言而喻。