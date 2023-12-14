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去年赴海外工作台灣人逾47萬 中國占比最多美國居次

中央社台北14日電
去年台灣人到海外工作地區，台主計總處表示，中國占比37.5%，美國占21.8%，東南亞占15%，日韓占8.5%，這幾類地區合計近83%。（美聯社）
去年台灣人到海外工作地區，台主計總處表示，中國占比37.5%，美國占21.8%，東南亞占15%，日韓占8.5%，這幾類地區合計近83%。（美聯社）

台灣主計總處公布台灣民眾赴海外工作人數統計指出，由於2022年下半年疫情影響弱化、邊境陸續解封，赴海外工作人數達47.3萬人，年增15.4萬人。台主計總處官員表示，預計今年台灣民眾海外就業人數還會再增加。

至於去年台灣人到海外工作地區，台主計總處表示，中國占比37.5%，美國占21.8%，東南亞占15%，日韓占8.5%，這幾類地區合計近83%。

主計總處公布2022年國人赴海外工作人數共47萬3000人，隨疫情影響弱化，較110年增加15萬4000人（包含恢復戶籍者6萬8000人），增幅達48.4%；其中，赴美國者增加4萬9000人，赴東南亞者增加3萬1000人，赴日韓及中國者也分別增加1萬7000人及1萬4000人。

台主計總處國勢普查處副處長陳惠欣受訪指出，台灣民眾赴海外就業水準，民國98年為66.2萬，後續多呈現向上，108年達到最高點73.9萬人，後來因疫情爆發，加上2年未返國戶籍被遷出的影響，導致近年海外工作人數下滑。

陳惠欣指出，今年因疫情影響更小，還有部分工作者恢復戶籍，預計今年台灣民眾赴海外工作人數還會較去年再增加。

若觀察海外就業者的性別與年齡層，主計總處分析，2022年赴海外工作者中，男性占比為53.6%，達25萬4000人，女性占比46.4%，總數為22萬人。按年齡層觀察，30到49歲者達24萬3000人（占比為51.3%），50歲以上有15萬2000人（占比32.1%）。

疫情 就業 東南亞

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