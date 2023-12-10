賴清德：要做世界的台灣 而非中國的台灣

民進黨正副總統參選人賴清德（右）與蕭美琴（左）在高雄港都造勢，還打出高雄「總統百萬票，立委全壘打」的口號。（記者劉學聖／攝影）

民進黨 正副總統參選人賴清德 和蕭美琴今天在高雄為黨籍立委參選人站台助講；賴清德說，放棄主權尊嚴，不能帶來和平，台灣要做世界的台灣，而非中國的台灣，這場選舉將決定台灣前途。

賴清德和蕭美琴今天發揮「母雞」角色，為民進黨高雄市立委參選人賴瑞隆、李昆澤、邱議瑩、許智傑、林岱樺、邱志偉等人站台助講，拉抬「小雞」選情。

賴清德下午為邱議瑩、許智傑站台時說，2020年總統大選，蔡賴配在高雄獲109萬票，希望這次賴蕭配也破百萬票，民進黨8席區域立委也全壘打全部當選。

賴清德還說，國民黨所有訴求都是過去前總統馬英九 的老路，已證明失敗，台灣絕不能走回頭路；他並強調，放棄主權尊嚴，不可能帶來和平，台灣要繼續做世界的台灣，不要變成中國的台灣，這場選舉就是要決定台灣的前途。

賴清德也提出交通政策，指未來要讓斑馬線上死亡人數減少4成；也喊出「搶救王義川」，盼民眾在政黨票上支持民進黨，讓不分區立委參選人王義川進軍國會。

蕭美琴為邱議瑩站台時說，當初賴清德派她的好姊妹邱議瑩來說服她擔任副手，自己才會點頭、返台擔任副總統參選人重任；邱議瑩為高雄爭取超過新台幣500億元建設經費，高雄的建設不能停，呼籲鄉親繼續支持邱議瑩。

賴清德下午也陪林岱樺出席親子活動，在台上唱唱跳跳，化身「阿德叔叔」，炒熱氣氛；賴清德肯定林岱樺提出的「海洋運籌中心」政見，顯示林岱樺很理解在地產業需求及未來發展方向，呼籲選民一定要讓優質立委繼續連任。