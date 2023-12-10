我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈瑪斯：除非談判 否則以色列討不回任何人質

股市如何大勝？研究：照抄國會議員就好

賴清德：要做世界的台灣 而非中國的台灣

中央社高雄10日電
民進黨正副總統參選人賴清德（右）與蕭美琴（左）在高雄港都造勢，還打出高雄「總統百萬票，立委全壘打」的口號。（記者劉學聖／攝影）
民進黨正副總統參選人賴清德（右）與蕭美琴（左）在高雄港都造勢，還打出高雄「總統百萬票，立委全壘打」的口號。（記者劉學聖／攝影）

民進黨正副總統參選人賴清德和蕭美琴今天在高雄為黨籍立委參選人站台助講；賴清德說，放棄主權尊嚴，不能帶來和平，台灣要做世界的台灣，而非中國的台灣，這場選舉將決定台灣前途。

賴清德和蕭美琴今天發揮「母雞」角色，為民進黨高雄市立委參選人賴瑞隆、李昆澤、邱議瑩、許智傑、林岱樺、邱志偉等人站台助講，拉抬「小雞」選情。

賴清德下午為邱議瑩、許智傑站台時說，2020年總統大選，蔡賴配在高雄獲109萬票，希望這次賴蕭配也破百萬票，民進黨8席區域立委也全壘打全部當選。

賴清德還說，國民黨所有訴求都是過去前總統馬英九的老路，已證明失敗，台灣絕不能走回頭路；他並強調，放棄主權尊嚴，不可能帶來和平，台灣要繼續做世界的台灣，不要變成中國的台灣，這場選舉就是要決定台灣的前途。

賴清德也提出交通政策，指未來要讓斑馬線上死亡人數減少4成；也喊出「搶救王義川」，盼民眾在政黨票上支持民進黨，讓不分區立委參選人王義川進軍國會。

蕭美琴為邱議瑩站台時說，當初賴清德派她的好姊妹邱議瑩來說服她擔任副手，自己才會點頭、返台擔任副總統參選人重任；邱議瑩為高雄爭取超過新台幣500億元建設經費，高雄的建設不能停，呼籲鄉親繼續支持邱議瑩。

賴清德下午也陪林岱樺出席親子活動，在台上唱唱跳跳，化身「阿德叔叔」，炒熱氣氛；賴清德肯定林岱樺提出的「海洋運籌中心」政見，顯示林岱樺很理解在地產業需求及未來發展方向，呼籲選民一定要讓優質立委繼續連任。

賴清德 民進黨 馬英九

上一則

報告：台美關係、中國內部壓力 驅動北京對台介選

延伸閱讀

選舉號次明抽籤 日媒問蕭美琴希望抽到哪一號答案公布

選舉號次明抽籤 日媒問蕭美琴希望抽到哪一號答案公布
賴清德放下偶包唱唱跳跳 力挺7連霸林岱樺

賴清德放下偶包唱唱跳跳 力挺7連霸林岱樺
美麗島事件44周年 賴清德：盡最大力量團結台灣社會

美麗島事件44周年 賴清德：盡最大力量團結台灣社會
大屋頂下／兩岸從中華民國重新開始

大屋頂下／兩岸從中華民國重新開始

熱門新聞

民進黨正、副總統參選人賴清德、蕭美琴（圖）昨天在北平東路競總前，封街舉辦造勢大會，遭媒體質疑國籍問題是否有資格參選的她，對此並未多做回應，只向支持者們宣達民進黨執政以來的成績。記者許正宏／攝影

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

2023-12-03 09:53
抖音神曲「科目三」熱度延燒進海底撈，不少中國顧客光臨海底撈，便會要求店員跳舞蹈，風潮甚至影響到台灣海底撈員工。（取材自TikTok）

中國海底撈「特殊服務」害慘台灣 店員坦言：壓力大到想離職

2023-12-04 23:29
汐止分局外觀。圖／資料畫面

台夫妻未下樓吃午餐 母親上樓驚見兒子媳婦割喉慘死

2023-12-03 12:17
(聯合報系資料照)

最新民調侯康配下滑 他直指國民黨缺「這兩種票」

2023-12-04 13:27
北一女上午舉行120 周年校慶系列活動，一名72歲大學姊睽違56年再耍刀，表示自己有變年輕的感覺。(記者曾吉松／攝影)

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

2023-12-09 03:36
民進黨前主席施明德。聯合報系資料照片

82歲施明德病危…陳文茜爆他住加護病房 孩子急返台打氣

2023-12-04 12:06

超人氣

更多 >
一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛
情色網紅自爆每天「床戰」16男 回頭客通常是老男人

情色網紅自爆每天「床戰」16男 回頭客通常是老男人
徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異

徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異
徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人

徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人
預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對

預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對