賴清德：要做世界的台灣 而非中國的台灣
民進黨正副總統參選人賴清德和蕭美琴今天在高雄為黨籍立委參選人站台助講；賴清德說，放棄主權尊嚴，不能帶來和平，台灣要做世界的台灣，而非中國的台灣，這場選舉將決定台灣前途。
賴清德和蕭美琴今天發揮「母雞」角色，為民進黨高雄市立委參選人賴瑞隆、李昆澤、邱議瑩、許智傑、林岱樺、邱志偉等人站台助講，拉抬「小雞」選情。
賴清德下午為邱議瑩、許智傑站台時說，2020年總統大選，蔡賴配在高雄獲109萬票，希望這次賴蕭配也破百萬票，民進黨8席區域立委也全壘打全部當選。
賴清德還說，國民黨所有訴求都是過去前總統馬英九的老路，已證明失敗，台灣絕不能走回頭路；他並強調，放棄主權尊嚴，不可能帶來和平，台灣要繼續做世界的台灣，不要變成中國的台灣，這場選舉就是要決定台灣的前途。
賴清德也提出交通政策，指未來要讓斑馬線上死亡人數減少4成；也喊出「搶救王義川」，盼民眾在政黨票上支持民進黨，讓不分區立委參選人王義川進軍國會。
蕭美琴為邱議瑩站台時說，當初賴清德派她的好姊妹邱議瑩來說服她擔任副手，自己才會點頭、返台擔任副總統參選人重任；邱議瑩為高雄爭取超過新台幣500億元建設經費，高雄的建設不能停，呼籲鄉親繼續支持邱議瑩。
賴清德下午也陪林岱樺出席親子活動，在台上唱唱跳跳，化身「阿德叔叔」，炒熱氣氛；賴清德肯定林岱樺提出的「海洋運籌中心」政見，顯示林岱樺很理解在地產業需求及未來發展方向，呼籲選民一定要讓優質立委繼續連任。
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