澳洲專家：中國不斷干預台灣選舉 多數努力失敗

圖為台灣大選場合。（歐新社資料照片）

澳洲 智庫學者麥葛瑞格指出，台灣選舉 結果是選民依民主傳統決定，中國不斷透過貿易制裁及資訊戰干預台灣選舉，但多數的努力失敗。前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林分析，中國領導人習近平 施壓民主國家的策略越來越無效。

雪梨大學美國研究中心（United States Studies Centre）昨晚舉辦「台灣大選對澳洲影響（Taiwan's upcoming election: The implications for Australia）」座談，邀請澳洲及美國學者專家分析台灣2024總統大選下的台澳關係及國際局勢。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）東亞資深研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）指出，中國干預台灣選舉不是新鮮事，中國不斷透過貿易制裁、資訊戰等企圖干擾台灣選舉結果，但大多數的努力失敗了。「他們給胡蘿蔔或是棒子並不重要，因為台灣的選舉是選民依照民主的傳統決定的。」

麥葛瑞格分析，中國對於台灣2024年大選的反應與以往有所不同。2020年大選前，中國國家主席習近平不但談論香港、還提出一國兩制台灣方案，適得其反幫了總統蔡英文連任，「但這一次，習近平似乎更加安靜了。」

但麥葛瑞格示警，中國擅長煽動一中政策，散播「抵抗是徒勞的」訊號，許多澳洲人認為台灣將不可避免地接受北京統治。「民主國家在危機爆發前很難有激烈反應」，提升澳洲對台灣重要性的認識至關重要，也是漫長且艱鉅的任務。

澳洲麥考瑞大學（Macquarie University）安全研究與犯罪學系資深講師拉維納．李（Lavina Lee）以東南亞視角指出，東南亞國家會將區域內發生的衝突視為戰略災難，會不惜一切避免。東南亞國家關注台灣選舉，他們不想在美國與中國之間做選擇，並希望能維持現狀。

拉維納．李說，因此，在兩岸緊張事件中，東南亞國家不會做出強硬反應。只有區域內的澳洲與日本，是最有可能、且過去曾對中國挑釁及破壞穩定作為提出果斷回應的國家。她也指出，澳洲對台灣的瞭解仍不足，人們應意識到台灣人民的意願應受到尊重，台灣不只是「棋子」。

前白宮國安會亞洲事務資深主任、雪梨大學美國研究中心執行長葛林（Michael Green）指出，習近平對民主國家施壓的策略越來越無效。隨著習近平對台灣的軍事壓力增加，人們已普遍認知到中國的威脅，也體認到台灣處於捍衛民主與反對外國干預的前線，「10年前，華府沒聽到人們這樣談論台灣，但現在每個人都這樣做」。

駐澳洲代表徐佑典表示，台灣政府密切關注外國勢力試圖干預選舉的情事，例如透過假訊息傳播等，政府會確保選舉如往常公平與透明地進行。

他說，澳洲越來越關注台灣將到來的大選，澳洲加入澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）後扮演了更積極角色，也多次表達對台灣貿易及和平穩定的關注。民主是台灣的生活方式，會盡一切努力保護它。