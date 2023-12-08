「那不是同學嗎？」內華達大學台灣教授身亡 昔日校友震驚

來自台灣的商學院教授張家禎。（取材自unlv.edu）

拉斯維加斯內華達大學（UNLV）6日發生3死1傷的槍擊 案，其中一名死者為來自台灣的商學院教授張家禎，張家禎畢業於基隆的國立台灣海洋大學海洋系，後來來美發展，當時海洋系只有一個班，班上同學有26人加入群組，但張家禎沒有在裡面，同學對他印象不深，但今天（8日）有同學得知他被槍殺身亡，驚呼「那不是我們班的同學嗎？」

海大表示，張家禎是海大民國70年（西元1981年）畢業的校友，但畢業後與學校沒有什麼互動。國立台灣海洋大學海洋環境與生態研究所教授龔國慶，與張家禎是當年就讀海大海洋系的同班同學，當時叫海洋系，現在改為海洋環境資源系。

龔國慶今天受訪說，當時班上有50多個多同學，畢業後有開一個群組拉大家進來，目前全部加入的人有26人，但張家禎並沒有加入群組，也不知何原因。如今發生這樣的事，讓人不捨、難過及震驚。

龔國慶表示，今天上午看到新聞報導有登出張家禎的新聞和照片，有同學看到驚呼「那不是我們班的同學嗎？」大部分同學對張家禎沒有什麼印象，大家已對他都已經沒有太大印象，因時隔太久了，也不太記得當時與他互動狀況。

龔國慶表示，畢業之後張家禎鑽研領域改變，與海洋系所學不太相同，而且又在美發展，同學也與他少有聯繫了，從群組同學互動，看起來這樣。

海大前校長張清風說，張家禎確實為海大民國70年畢業的校友，並沒有錯，據他了解，張家禎校友去美國後與台灣的同學少有連絡，同學對他印象也都較為模糊，發生這樣的事令人難過，他也十分否捨和遺憾。

張清風表示，張家禎久未連絡的同班同學，在新聞中得知他過世後都很驚訝，尤其是被槍殺，令人震驚，有同學驚呼「是我們同學耶，真是糟糕！」，因為他走的路線和傳統海洋系不同，後來改念資訊管理、創新創業的領域。