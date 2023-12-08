我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內華達大學槍案 兇嫌經濟窘困、應徵教職屢碰壁

世說新聞╱直擊邊境 中國走線人「集中營」艱難求生

「那不是同學嗎？」內華達大學台灣教授身亡 昔日校友震驚

記者游明煌／基隆即時報導
來自台灣的商學院教授張家禎。（取材自unlv.edu）
來自台灣的商學院教授張家禎。（取材自unlv.edu）

拉斯維加斯內華達大學（UNLV）6日發生3死1傷的槍擊案，其中一名死者為來自台灣的商學院教授張家禎，張家禎畢業於基隆的國立台灣海洋大學海洋系，後來來美發展，當時海洋系只有一個班，班上同學有26人加入群組，但張家禎沒有在裡面，同學對他印象不深，但今天（8日）有同學得知他被槍殺身亡，驚呼「那不是我們班的同學嗎？」

海大表示，張家禎是海大民國70年（西元1981年）畢業的校友，但畢業後與學校沒有什麼互動。國立台灣海洋大學海洋環境與生態研究所教授龔國慶，與張家禎是當年就讀海大海洋系的同班同學，當時叫海洋系，現在改為海洋環境資源系。

龔國慶今天受訪說，當時班上有50多個多同學，畢業後有開一個群組拉大家進來，目前全部加入的人有26人，但張家禎並沒有加入群組，也不知何原因。如今發生這樣的事，讓人不捨、難過及震驚。

龔國慶表示，今天上午看到新聞報導有登出張家禎的新聞和照片，有同學看到驚呼「那不是我們班的同學嗎？」大部分同學對張家禎沒有什麼印象，大家已對他都已經沒有太大印象，因時隔太久了，也不太記得當時與他互動狀況。

龔國慶表示，畢業之後張家禎鑽研領域改變，與海洋系所學不太相同，而且又在美發展，同學也與他少有聯繫了，從群組同學互動，看起來這樣。

海大前校長張清風說，張家禎確實為海大民國70年畢業的校友，並沒有錯，據他了解，張家禎校友去美國後與台灣的同學少有連絡，同學對他印象也都較為模糊，發生這樣的事令人難過，他也十分否捨和遺憾。

張清風表示，張家禎久未連絡的同班同學，在新聞中得知他過世後都很驚訝，尤其是被槍殺，令人震驚，有同學驚呼「是我們同學耶，真是糟糕！」，因為他走的路線和傳統海洋系不同，後來改念資訊管理、創新創業的領域。

槍擊

上一則

台新課綱刪顧炎武「廉恥」 北一女師轟「無恥」影片爆紅

延伸閱讀

內華達大學槍案 兇嫌經濟窘困、應徵教職屢碰壁

內華達大學槍案 兇嫌經濟窘困、應徵教職屢碰壁
內華達大學槍擊案 3死者全是老師、39歲助教確認身亡

內華達大學槍擊案 3死者全是老師、39歲助教確認身亡
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
拉斯維加斯內華達大學槍手疑為副教授 申請教職被拒

拉斯維加斯內華達大學槍手疑為副教授 申請教職被拒

熱門新聞

民進黨正、副總統參選人賴清德、蕭美琴（圖）昨天在北平東路競總前，封街舉辦造勢大會，遭媒體質疑國籍問題是否有資格參選的她，對此並未多做回應，只向支持者們宣達民進黨執政以來的成績。記者許正宏／攝影

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

2023-12-03 09:53
抖音神曲「科目三」熱度延燒進海底撈，不少中國顧客光臨海底撈，便會要求店員跳舞蹈，風潮甚至影響到台灣海底撈員工。（取材自TikTok）

中國海底撈「特殊服務」害慘台灣 店員坦言：壓力大到想離職

2023-12-04 23:29
汐止分局外觀。圖／資料畫面

台夫妻未下樓吃午餐 母親上樓驚見兒子媳婦割喉慘死

2023-12-03 12:17
(聯合報系資料照)

最新民調侯康配下滑 他直指國民黨缺「這兩種票」

2023-12-04 13:27
1987年台灣開放民眾前往大陸探視。圖為當時民眾排隊遞交申請。（聯合報系資料照）

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

2023-11-29 17:44
民進黨前主席施明德。聯合報系資料照片

82歲施明德病危…陳文茜爆他住加護病房 孩子急返台打氣

2023-12-04 12:06

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜
忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員