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好油林裕紘、前藍黨工許哲賓交保 關鍵筆電一直藏台灣

記者陳恩惠／桃園即時報導
農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘今年10月7日清晨返國後，當場遭警方帶往桃園市刑大協助釐清案情，翌日凌晨羈押獲准，由於羈押期將屆，桃園地院今年11月30日、12月5日先後讓許哲賓、林裕紘分別以35萬元、40萬元交保。圖／本報資料照
農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘今年10月7日清晨返國後，當場遭警方帶往桃園市刑大協助釐清案情，翌日凌晨羈押獲准，由於羈押期將屆，桃園地院今年11月30日、12月5日先後讓許哲賓、林裕紘分別以35萬元、40萬元交保。圖／本報資料照

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘因踢爆進口蛋問題疑因壓力甚大，涉嫌與國民黨前黨工許哲賓自導自演恐嚇案，事件於許某今年10月2日到案後，供出受林指示且曾被要求刪除紀錄，林於10月7日清晨返國後隨即遭到調查，翌日凌晨遭桃園地方法院認定林的犯罪嫌疑重大裁定羈押禁見，近日因許、林羈押期將屆，桃園地檢署向法院聲請延押，疑因無新事證，分別於上月底和本月5日諭令2人交保候傳，讓檢警傻眼。

桃園地檢署深夜證實，「Lin bay好油」案中，國民黨前黨工許哲賓、版主林裕紘日前已遭桃園地院法官諭令分別交保，許某於11月30日以35萬元、林某則於12月5日以40萬元交保候傳，至於某媒體報導，檢警已經在國內找到林裕紘聲稱在維也納丟失卻藏在台灣已遭格式化的筆記型電腦，以及是否將於近日偵結全案並起訴，檢方對此不願多做說明。

據周刊報導，桃園檢警深入調查發現，林自歐洲返國後，供稱電腦與經常與許哲賓聯絡使用的手機都在維也納機場候機時遭竊，但經專案小組深入追查發現林根本在說謊，失竊的筆電一直藏在台灣，且在他出境時就已經格式化滅證，不過專案小組查扣後，正透過高科技軟體恢復先前檔案，全力揪出藏在幕後的共犯。

林裕紘經常評論政府農業政策，同時也因超思進口巴西蛋爭議數次與農業部隔空交火，但林裕紘今年9月22日晚間卻在臉書發文，張貼一名何姓男子私訊表示知道他的住家地址，威脅他和家人安全，獲不少人士聲援，並要求政府限期破案，不過檢警追查發現，有國民黨黨工背景的許哲賓涉有重嫌，許到案後供稱全是受林裕紘指使，手中也握有證據，讓全案大逆轉。

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