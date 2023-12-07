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王金平允盡力勸郭台銘挺藍 郭辦14字回應

記者鄭媁／台北即時報導
郭台銘陣營發言人黃士修。記者杜建重／攝影
郭台銘陣營發言人黃士修。記者杜建重／攝影

鴻海創辦人郭台銘退出2024大選後，副總統參選人趙少康對郭喊話「還是回來吧」，黨主席朱立倫說「要怪就怪我」；立法院前院長王金平今也接任侯友宜全國後援總會長時受訪表示，會盡最大努力請郭一起團結。郭辦發言人黃士修則回應「未發種子已發果，輪迴何分始與終」。黃士修也反問，朱立倫的怪是要責怪什麼？間接承認自己有做錯事嗎？

國民黨解除「禁郭令」，不限制黨內參選人邀郭站台。黃士修表示，郭台銘不求名、不求利，只要願意落實、延續他先前提出的政見，讓國家變得更好，不論黨派的立委參選人，都樂見也歡迎；但郭台銘會希望不只是嘴巴說說，而要動手去做。

郭辦發言人陳家頤表示，任何參選人有需要幫忙，他們不會看對方黨派、顏色，只要認同相同價值理念，郭台銘都願意幫忙。她也透露，目前已經有十幾位藍營小雞接洽郭台銘站台。

針對趙少康向郭台銘喊話「為了國民黨大局，回來吧！」朱立倫則稱「過程中如有任何不滿，就怪朱立倫，多幫忙侯友宜、趙少康。」黃士修表示，所以朱立倫是覺得自己有哪裡做錯事嗎？如果所謂的「不滿」是指初選，請朱立倫清楚表達要如何負責任。

郭台銘 趙少康 國民黨

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