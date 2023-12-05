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專訪吳欣盈：核能是重要選項、2030淨零目標提升至四成

願景工程記者劉十賢／杜拜即時報導
民眾黨立委、台灣副總統候選人吳欣盈。(記者陳煜彬／攝影)
民眾黨立委、台灣副總統候選人吳欣盈。(記者陳煜彬／攝影)

台灣各黨團立法委員抵達杜拜參與第28屆聯合國氣候峰會（COP28），民眾黨立委、台灣副總統候選人吳欣盈在杜拜接受聯合報專訪時表示，核能是國際趨勢，也是台灣達成「2050淨零」目標的重要選項。此外，她承諾若執政會發揮金融專業加強綠色金融及碳定價政策，並將台灣2030減碳目標由現行24%提升至四成，以接軌國際。

COP28第三天，全球22國共同倡議在2050年前，將核能發電量提升三倍以實踐淨零，吳欣盈行前也相當關注會議進展，她說，核能絕對是全球趨勢，還能產製氫能，對台灣達成淨零有幫助。

吳欣盈認為，歐盟碳邊境管理機制（CBAM）已經上路，就是為了處理碳洩露（境內產品在境外生產的碳排），台灣出口導向的製造業很多，「必須很真實地面對台電目前非常不『綠』的問題。」否則台灣企業將失去國際競爭力。

吳欣盈也觀察到，相比聯合國訂出2030年以前，將碳排減至基準年42%的目標，台灣政府的目標僅24%。吳欣盈說，民眾黨執政會把2030年減碳達40%納入政策規畫，力求和國際接軌。

具體要如何達成，核二、核三是否延役及核四重啟等議題，吳欣盈未明確回應，強調若執政會重新勾勒未來十年的能源藍圖，且國際上也有很多綠能、核能新科技可以引進，「也不能忽略反核能的聲音，要加強和民眾溝通。」

金融專業出身的吳欣盈相當「碳價」相關議題，她認為，國外碳定價最高已達每公噸9000元台幣，台灣政府速度太慢。她主張整併既有稅項，將預計2025年開徵的碳費改為碳稅，才能接軌國際碳定價方式。

吳欣盈認為，資金是引導淨零的重要工具，「透過綠色金融，可以創造台灣的氣候外交。」

她談起在立院力推的「主權基金」，她說，透過外匯存底成立基金，可以投資國際上的綠能與減碳科技，「不要把綠色轉型當成負擔，它可以鼓勵新創、投資，又兼顧地球永續。」

她說，參與聯合國氣候峰會等場合固然重要，但台灣官方外交機會受限，必須通過文化、金融等「第二軌外交」擴展台灣在外交上的彈性與效益。

吳欣盈表示，她在立法院致力將國內的投資標準、碳定價、個資及勞動法規接軌其他民主國家，就是為了讓台灣在國際綠色產業中，有更多投資機會。她期望未來執政能夠更完善地建立這些機制，「讓綠色轉型成為台灣的第二座護國神山」。

投資 減碳 聯合國

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