高雄趕場輔選 賴清德：台灣別走回頭路依賴中國

民進黨總統參選人賴清德（前）1日晚間到高雄替黨籍立委參選人李柏毅助選，致詞時強調，面對中國威脅，台灣要自立自強；台灣前途只有台灣人能決定，選擇「賴蕭配」台灣才能持續進步。中央社

民進黨總統參選人賴清德 今晚到高雄替黨籍立委參選人李柏毅、邱志偉助選。賴清德說，台灣不能走回頭路依賴中國，繼續走正確的路，台灣才能持續進步。

賴清德今天白天在屏東輔選，晚上到高雄楠梓、岡山，分別出席與李柏毅、邱志偉的聯合競選總部成立大會。

賴清德在楠梓致詞時說，面對中國的威脅，台灣要自立自強，過去7年多總統蔡英文勇敢堅強，從不屈服，永遠堅持民主自由憲政體制。台灣的前途只有台灣人能決定，為了守護國家安全，蔡總統除了對美國軍事採購與合作，更推動國防自主。

賴清德力誇副手人選蕭美琴，自美國哥倫比亞大學畢業，憑蕭美琴的能力在美國找到好工作很容易，但因為對台灣這塊土地的愛回台深耕，這幾年擔任駐美代表，拉近台灣與美國的關係，獲得國際掌聲。

賴清德說，國民黨 總統參選人侯友宜 近日說重啟服貿，這是當年前總統馬英九提出的，「火車已經過站」，現在重啟服貿絕對不是台灣該走的經濟路線。

賴清德也提到，侯友宜政見第1條是九二共識，但中國國家主席習近平曾公開表示，九二共識就是一個中國原則，「接受九二共識就沒有主權，沒主權就沒有所有權，就沒有民主跟人權。」

賴清德批評藍白合，「這群人光是喬要在哪裡見面，喬了5小時；光是喬要幾個人見面喬了近1小時。」國民黨、民眾黨說為了國家、人民一定要藍白合，但在藍白合的完結篇相信大家看得很清楚，這群人只是為了政黨，絕不是為了國家、人民。

賴清德也開催政黨票，他提及，民進黨不分區名單廣納持續關注社會的團體代表，反觀國民黨不分區第一人是前高雄市長韓國瑜，「國民黨還喊要讓韓國瑜當立法院長，這絕對過不了高雄人這關，高雄人一定要用選票擋下，讓進步的力量進入國會。」